Képernyőn az ETO-Diósgyőr focimeccs és a Sopron KC hazai bajnokija - íme a hétvége élő sportközvetítései
Megint óriási lesz a sportkínálat hétvégén a televíziókban, szombaton este rendezik a minden bizonnyal izgalmas ETO-DVTK NB I-es bajnokit, képernyőre kerül a soproni férfi kosarasok meccse is. A Liverpool - soraiban Szoboszlaival és Kerkezzel - megint rangadót játszik, s az angol mellett lesz még német, olasz és spanyol futball is a tévében. Íme a pénteki, szombati és vasárnapi élő sportközvetítések a hazai televíziókban.
Benboualiék a Diósgyőrt fogadják hétvégén.
Fotó: Csapó Balázs
Október 17., péntek
M4 Sport
17.00: Úszás, világkupa, Westmont, előfutamok
19.25: Forma-1, Egyesült Államok Nagydíja, szabadedzés
23.30: Forma-1, Egyesült Államok Nagydíja, sprintkvalifikáció
Sport 1
14.30: Küzdősport, ONE Friday Fights
Sport 2
20.30: Labdarúgás, Portugál Kupa, Chaves-Benfica
Eurosport 1
13.50: Kerékpár, holland körverseny, 3. szakasz
Eurosport 2
18.00, 19.50: Műkorcsolya-GP, nők rövid program; párosok rövid program
Spíler 2
20.55: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Real Oviedo-Espanyol
Arena 4
18.30: Labdarúgás, német másodosztály, Hannover-Schalke
20.30: Labdarúgás, német bajnokság, Union Berlin-Borussia Mönchengladbach
23.30: Motorsport, Ausztrál Nagydíj, Moto3, 2. szabadedzés
Match 4
10.30, 15.00: Motorsport, Superbike, vb, Jerez, SBK, 1. szabadedzés, 2. szabadedzés
13.15, 14.00, 16.00: Motorsport, Superbike, vb, Jerez, WCR SP, SSP300 SP, SSP SP
22.00: Autósport, NASCAR Truck Series, Love's RV Stop 225
Október 18., szombat
M4 Sport
1.00: Úszás, világkupa, Westmont, döntők
14.00: Labdarúgás, NB I, MTK Budapest-Nyíregyháza
16.15: Labdarúgás, NB I, Paks-Debreceni VSC
19.00: Forma-1, Egyesült Államok Nagydíja, sprintfutam
20.30: Labdarúgás, NB I, ETO FC-Diósgyőri VTK
23.00: Forma-1, Egyesült Államok Nagydíja, időmérő edzés
M4 Sport+
15.30: Kosárlabda, férfi, NB I, Sopron KC-Falco
17.45: Kézilabda, férfi, NB I, Szeged-Csurgó
19.30: Rövidpályás gyorskorcsolya, vk, Montreal
Sport 1
0.00: Baseball, MLB, rájátszás, főcsoportdöntő, 5. mérkőzés, Seattle Mariners-Toronto Blue Jays
9.00: Autósport, TCR, 1. futam, Indzse
13.00: Lóverseny, Kincsem+ Tuti
17.45: Kézilabda, férfi, Európa-kupa, 2. forduló, visszavágó, Tatabánya-Naerbo
19.45: Kézilabda, férfi, német bajnokság, Kiel-Melsungen
Sport 2
1.00: Cselgáncs, Grand Prix-verseny
3.00: Autósport, TCR, időmérő, Indzse
18.45: Labdarúgás, török bajnokság, Basaksehir-Galatasaray
21.15: Labdarúgás, Portugál Kupa, Pacos Ferreira-Sporting CP
Eurosport 1
4.55: Triatlon, PTO Tour, Wollongong
13.50: Kerékpár, holland körverseny, 4. szakasz
Eurosport 2
13.45, 15.00: Motorsport, Superbike, vb, Jerez, SSP, SBK 1.futam
18.10, 20.00: Műkorcsolya, Grand Prix, férfiak, rövid program; párosok, kűr
Spíler 1
13.20: Labdarúgás, Premier League, Nottingham Forest-Chelsea
15.50: Labdarúgás, Premier League, Manchester City-Everton
18.20: Labdarúgás, Premier League, Fulham-Arsenal
20.35: Labdarúgás, szaúdi bajnokság, al-Nasszr - al-Fateh
Spíler 2
13.55: Labdarúgás, La Liga, Sevilla-Mallorca
16.10: Labdarúgás, La Liga, FC Barcelona-Girona
18.25: Labdarúgás, La Liga, Villarreal-Real Betis
20.55: Labdarúgás, La Liga, Atletico Madrid-Osasuna
Arena 4
0.15, 1.00: Motorsport, Ausztrál Nagydíj, Moto3, Moto2, 2. szabadedzés
1.45, 3.45, 4.45: Motorsport, Ausztrál Nagydíj, MotoGP, Moto3, Moto2, időmérő
5.30: Motorsport, Ausztrál Nagydíj, MotoGP, sprint futam
15.30: Labdarúgás, német bajnokság, RB Leipzig-Hamburg
18.00: Labdarúgás, német bajnokság, Bayern München-Borussia Dortmund
20.45: Labdarúgás, olasz bajnokság, Roma-Internazionale
Match 4
8.45, 10.45: Motorsport, Superbike, vb, Jerez, SBK, 3. szabadedzés, SBK, Superpole
11.45, 12.45, 13.45, 15.00: Motorsport, Superbike, vb, Jerez, WCR, SSP300, SBK, SSP, 1. verseny
16.00: Labdarúgás, Premier League, Crystal Palace-Bournemouth
18.00: Labdarúgás, olasz bajnokság, Torino-Napoli
22.00: Autósport, NASCAR, XFinity Series, United Rentals 250
Október 19., vasárnap
M4 Sport
1.00: Úszás, világkupa, Westmont, döntők
11.00: Műkorcsolya, Grand Prix, jégtánc, kűr
13.15: Labdarúgás, NB I, Kazincbarcika-Kisvárda
15.30: Labdarúgás, NB I, Zalaegerszeg-Puskás Akadémia
16.15: Labdarúgás, NB I, Paksi FC-Debreceni VSC
18.00: Labdarúgás, NB I, Újpest-Ferencváros
21.00: Forma-1, Egyesült Államok Nagydíja, futam
M4 Sport+
13.20: Műkorcsolya, Grand Prix, férfiak, kűr
17.00: Úszás, világkupa, Westmont, előfutamok
19.00: Kézilabda, női, Eurokupa, Csehország-Magyarország
20.30: Rövidpályás gyorskorcsolya, vk, Montreal
Eurosport 1
8.50: Atlétika, Amszterdam Maraton
13.35: Kerékpár, holland körverseny, 5. szakasz
16.00: Kerékpár, Venetia Classic, férfiak
20.00: Snooker, Észak-Ír Open
Eurosport 2
11.30: Műkorcsolya, Grand Prix, jégtánc, kűr
13.45, 15.00: Motorsport, Superbike, vb, Jerez
Sport 1
2.00: Baseball, MLB, rájátszás, főcsoportdöntő, 4. mérkőzés, Milwaukee Brewers-Los Angeles Dodgers
9.30: Autósport, TCR, 3. futam, Indzse
15.45: Kézilabda, férfi, német bajnokság, Leipzig-Magdeburg
Sport 2
1.00: Cselgáncs, Grand Prix-verseny
3.45: Autósport, TCR, 2. futam, Indzse
13.00: Lóverseny, Kincsem+ Tuti, galoppfutamok
19.00: Labdarúgás, török bajnokság, Fenerbahce-Karagümrük
Spíler 1
14.50: Labdarúgás, Premier League, Tottenham Hotspur-Aston Villa
17.20: Labdarúgás, Premier League, Liverpool-Manchester United
20.35: Labdarúgás, szaúdi bajnokság, Neom - al-Qadsiah
Spíler 2
13.55: Labdarúgás, La Liga, Elche-Athletic Bilbao
16.10: Labdarúgás, La Liga, Celta Vigo-Real Sociedad
18.25: Labdarúgás, La Liga, Levante-Rayo Vallecano
20.55: Labdarúgás, La Liga, Getafe-Real Madrid
Arena 4
1.45, 3.00, 4.15: Motorsport, Ausztrál Nagydíj, Phillip Island, Moto3, Moto2, MotoGP, futam
12.30: Labdarúgás, olasz bajnokság, Como-Juventus
15.30: Amerikaifutball, NFL, Jacksonville Jaguars-Los Angeles Rams
19.00: Amerikaifutball, NFL, Minnesota Vikings-Philadelphia Eagles
22.15: Amerikaifutball, NFL, Dallas Cowboys-Washington Commanders
Match 4
1.30: Amerikaifutball, NCAA, Alabama-Tennessee
10.45, 11.45, 12.45, 13.45: Motorsport, Superbike, vb, Jerez, SBK, Superpole, verseny, WCR, SSP300, SBK, 2. verseny
15.00: Labdarúgás, olasz bajnokság, Cagliari-Bologna
18.00: Labdarúgás, olasz bajnokság, Atalanta-Lazio
20.45: Labdarúgás, olasz bajnokság, Milan-Fiorentina