Távirányítóval a kézben

36 perce

Képernyőn az Audi ETO-Fradi rangadó és a fociválogatott is - íme a hétvége élő sportközvetítései

Gazdag lesz a sportkínálat hétvégén a televíziókban, szombaton rendezik a női kézilabda szuperrangadóját, az Audi ETO-FTC összecsapást, de képernyőre kerül természetesen Szoboszlaiék örmények elleni mérkőzése is. Lesz még gyorsaságimotoros-vb és több labdarúgó vb-selejtező, valamint amerikaifoci-meccs is. Íme a pénteki, szombati és vasárnapi élő sportközvetítések a hazai televíziókban.

Október 10., péntek

M4 Sport
9.00: Nyíltvízi úszás, világkupa, Golfo Aranci, férfi 10 km
12.00: Nyíltvízi úszás, világkupa, Golfo Aranci, női 10 km
16.00: Úszás, világkupa, előfutamok, Carmel
18.00: Labdarúgás, U21-es Európa-bajnoki selejtező, Ukrajna-Magyarország
20.00: Futsal, férfi NB I, Újpest-Nyíregyháza
Sport 1
14.30: Küzdősport, One Friday Fights, Bangkok
20.00: Darts, World Grand Prix, Leicester
Eurosport 1
8.00 és 13.30: Snooker, Xi'an Grand Prix
22.00: Hegyikerékpár, világkupa, Mont-Sainte-Anne, nők
22.50: Hegyikerékpár, világkupa, Mont-Sainte-Anne, férfiak
Spíler 1
20.35: Labdarúgás, vb-selejtező, Franciaország-Azerbajdzsán
Spíler 2
20.35: Labdarúgás, vb-selejtező, Németország-Luxemburg
Arena 4
9.00 és 12.30: Tenisz, ATP-torna, Sanghaj
20.30: Labdarúgás, vb-selejtező, Belgium - Észak-Macedónia
Match 4
11.30 és 15.45: Motorsport, Superbike-vb, Estoril, Superbike, 1. és 2. szabadedzés
14.45: Motorsport, Superbike-vb, Estoril, SSP Superpole, futam
16.45: Motorsport, Superbike-vb, Estoril, SSP300 Superpole, futam
20.35: Labdarúgás, vb-selejtező, Izland-Ukrajna

Október 11., szombat

M4 Sport
0.00: Úszás, világkupa, döntők, Carmel
9.00: Nyíltvízi úszás, világkupa, Golfo Aranci, vegyes váltó
15.00: Kézilabda, női NB I, Audi ETO-Ferencváros

DULFER, Kelly; BRATTSET, Kari; MASZLOVA, Valerija
Mindig nagy csatát vív egymással a két együttes. Fotó: Krizsán Csaba

18.00: Labdarúgás, vb-selejtező, Magyarország-Örményország
22.35: Rövidpályás gyorskorcsolya vk, Montreal
M4 Sport+
12.00: Nyíltvízi úszás, világkupa, sprintverseny
16.00: Úszás, világkupa, előfutamok, Carmel
19.35: Rövidpályás gyorskorcsolya vk, Montreal
Sport 1
2.00: Kosárlabda, WNBA, rájátszás, döntő, 4. mérkőzés, Phoenix Mercury-Las Vegas Aces
15.30: Kézilabda, férfi, német bajnokság, Flensburg-THW Kiel
17.45: Kézilabda, férfi, Európa-kupa, 2. forduló, 1. mérkőzés, Balatonfüred-Kur
21.00: Darts, World Grand Prix, Leicester
Sport 2
2.00: Baseball, MLB, rájátszás, főcsoport-elődöntő, Seattle Mariners-Detroit Tigers
15.15: Jégkorong, svéd bajnokság, Frölunda-Rögle
Eurosport 1
8.00 és 13.30: Snooker, Xi'an Grand Prix
11.50: Terepfutás, Golden Trail World Series, Trentino
18.45: Hegyikerékpár, világkupa, Mont-Sainte-Anne, nők
20.00: Hegyikerékpár, világkupa, Mont-Sainte-Anne, férfiak
Eurosport 2
5.00: Golf, PGA Tour, Japán bajnokság, 3. nap
10.30: Országúti kerékpározás, Il Lombardia, férfiak
Spíler 1
20.35: Labdarúgás, vb-selejtező, Portugália-Írország
Spíler 2
14.50: Labdarúgás, vb-selejtező, Lettország-Andorra
17.50: Labdarúgás, vb-selejtező, Norvégia-Izrael
20.35: Labdarúgás, vb-selejtező, Spanyolország-Georgia
Arena 4
10.30 és 13.00, Tenisz, ATP-torna, Sanghaj
18.00: Amerikaifutball, NCAA, Missouri-Alabama
21.30: Amerikaifutball, NCAA, Texas-Oklahoma
Match 4
9.45: Motorsport, Superbike-vb, Estoril, Superbike, 3. szabadedzés
11.45: Motorsport, Superbike-vb, Estoril, SBK Superpole, 1. futam
13.30: Motorsport, Superbike-vb, Estoril, SSP Superpole, 1. futam
14.45: Motorsport, Superbike-vb, Estoril, Superbike, 1. futam
16.00: Motorsport, Superbike-vb, Estoril, SSP300 Superpole, 1. futam
18.30: Labdarúgás, angol negyedosztály, Oldham Athletic-Barrow
20.30: Labdarúgás, vb-selejtező, Észtország-Olaszország

Október 12., vasárnap

M4 Sport
0.00: Úszás, világkupa, döntők, Carmel
15.00: Röplabda, női Extraliga, Nyíregyháza-Máv Előre
17.30: Kosárlabda, férfi NB I, Atomerőmű-Alba Fehérvár
19.35: Rövidpályás gyorskorcsolya vk, Montreal
24.00: Úszás, világkupa, döntők, Carmel
M4 Sport+
16.00: Úszás, világkupa, előfutamok, Carmel
Sport 1
2.00: Baseball, MLB, rájátszás, főcsoport-elődöntő, Milwaukee Brewers-Chicago Cubs
15.30: Kézilabda, férfi, német bajnokság, Magdeburg-Bergischer HC
21.00: Darts, World Grand Prix, Leicester
Sport 2
0.00: Cselgáncs, Grand Prix, Lima
14.00: Jégkorong, svájci bajnokság, Servette-Lausanne
21.00: Kosárlabda, WNBA, döntő, 5. mérkőzés, Las Vegas Aces-Phoenix Mercury
Eurosport 1
8.00 és 14.20: Snooker, Xi'an Grand Prix
11.50: Terepfutás, Golden Trail World Series, Trentino
19.15: Hegyikerékpár, világkupa, Mont-Sainte-Anne, nők
21.15: Hegyikerékpár, világkupa, Mont-Sainte-Anne, férfiak
Eurosport 2
5.00: Golf, PGA Tour, Japán bajnokság, 4. nap
14.15: Gravel kerékpár, világbajnokság
16.15: Országúti kerékpározás, Paris-Tours, férfiak
Spíler 1
17.50: Labdarúgás, vb-selejtező, Skócia-Fehéroroszország
20.35: Labdarúgás, vb-selejtező, Dánia-Görögország
Spíler 2
14.50: Labdarúgás, vb-selejtező, San Marino-Ciprus
17.50: Labdarúgás, vb-selejtező, Hollandia-Finnország
20.35: Labdarúgás, vb-selejtező, Románia-Ausztria
Arena 4
9.30: Tenisz, ATP-torna, Sanghaj
15.30: Amerikaifutball, NFL, New York Jets-Denver Broncos
19.00: Amerikaifutball, NFL, Jacksonville Jaguars-Seattle Seahawks
22.15: Amerikaifutball, NFL, Tampa Bay Buccaneers-San Francisco 49ers
Match 4
1.30: Autósport, NASCAR XFinity Series, 30. futam, Focused Health 300
11.45: Motorsport, Superbike-vb, Estoril, SBK Superpole, 2. futam
13.30: Motorsport, Superbike-vb, Estoril, SSP Superpole, 2. futam
14.45: Motorsport, Superbike-vb, Estoril, Superbike, 2. futam
16.00: Motorsport, Superbike-vb, Estoril, SSP300 Superpole, 2. futam
17.45: Labdarúgás, vb-selejtező, Feröer-szigetek - Csehország
20.30: Labdarúgás, vb-selejtező, Horvátország-Gibraltár
23.30: Autósport, NASCAR Cup Series, 33. futam, South Point 400

 

