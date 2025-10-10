Képernyőn az Audi ETO-Fradi rangadó és a fociválogatott is - íme a hétvége élő sportközvetítései

Október 10., péntek

M4 Sport

9.00: Nyíltvízi úszás, világkupa, Golfo Aranci, férfi 10 km

12.00: Nyíltvízi úszás, világkupa, Golfo Aranci, női 10 km

16.00: Úszás, világkupa, előfutamok, Carmel

18.00: Labdarúgás, U21-es Európa-bajnoki selejtező, Ukrajna-Magyarország

20.00: Futsal, férfi NB I, Újpest-Nyíregyháza

Sport 1

14.30: Küzdősport, One Friday Fights, Bangkok

20.00: Darts, World Grand Prix, Leicester

Eurosport 1

8.00 és 13.30: Snooker, Xi'an Grand Prix

22.00: Hegyikerékpár, világkupa, Mont-Sainte-Anne, nők

22.50: Hegyikerékpár, világkupa, Mont-Sainte-Anne, férfiak

Spíler 1

20.35: Labdarúgás, vb-selejtező, Franciaország-Azerbajdzsán

Spíler 2

20.35: Labdarúgás, vb-selejtező, Németország-Luxemburg

Arena 4

9.00 és 12.30: Tenisz, ATP-torna, Sanghaj

20.30: Labdarúgás, vb-selejtező, Belgium - Észak-Macedónia

Match 4

11.30 és 15.45: Motorsport, Superbike-vb, Estoril, Superbike, 1. és 2. szabadedzés

14.45: Motorsport, Superbike-vb, Estoril, SSP Superpole, futam

16.45: Motorsport, Superbike-vb, Estoril, SSP300 Superpole, futam

20.35: Labdarúgás, vb-selejtező, Izland-Ukrajna

Október 11., szombat

M4 Sport

0.00: Úszás, világkupa, döntők, Carmel

9.00: Nyíltvízi úszás, világkupa, Golfo Aranci, vegyes váltó

15.00: Kézilabda, női NB I, Audi ETO-Ferencváros

Mindig nagy csatát vív egymással a két együttes. Fotó: Krizsán Csaba

18.00: Labdarúgás, vb-selejtező, Magyarország-Örményország

22.35: Rövidpályás gyorskorcsolya vk, Montreal

M4 Sport+

12.00: Nyíltvízi úszás, világkupa, sprintverseny

16.00: Úszás, világkupa, előfutamok, Carmel

19.35: Rövidpályás gyorskorcsolya vk, Montreal

Sport 1

2.00: Kosárlabda, WNBA, rájátszás, döntő, 4. mérkőzés, Phoenix Mercury-Las Vegas Aces

15.30: Kézilabda, férfi, német bajnokság, Flensburg-THW Kiel

17.45: Kézilabda, férfi, Európa-kupa, 2. forduló, 1. mérkőzés, Balatonfüred-Kur

21.00: Darts, World Grand Prix, Leicester

Sport 2

2.00: Baseball, MLB, rájátszás, főcsoport-elődöntő, Seattle Mariners-Detroit Tigers

15.15: Jégkorong, svéd bajnokság, Frölunda-Rögle

Eurosport 1

8.00 és 13.30: Snooker, Xi'an Grand Prix

11.50: Terepfutás, Golden Trail World Series, Trentino

18.45: Hegyikerékpár, világkupa, Mont-Sainte-Anne, nők

20.00: Hegyikerékpár, világkupa, Mont-Sainte-Anne, férfiak

Eurosport 2

5.00: Golf, PGA Tour, Japán bajnokság, 3. nap

10.30: Országúti kerékpározás, Il Lombardia, férfiak

Spíler 1

20.35: Labdarúgás, vb-selejtező, Portugália-Írország

Spíler 2

14.50: Labdarúgás, vb-selejtező, Lettország-Andorra

17.50: Labdarúgás, vb-selejtező, Norvégia-Izrael

20.35: Labdarúgás, vb-selejtező, Spanyolország-Georgia

Arena 4

10.30 és 13.00, Tenisz, ATP-torna, Sanghaj

18.00: Amerikaifutball, NCAA, Missouri-Alabama

21.30: Amerikaifutball, NCAA, Texas-Oklahoma

Match 4

9.45: Motorsport, Superbike-vb, Estoril, Superbike, 3. szabadedzés

11.45: Motorsport, Superbike-vb, Estoril, SBK Superpole, 1. futam

13.30: Motorsport, Superbike-vb, Estoril, SSP Superpole, 1. futam

14.45: Motorsport, Superbike-vb, Estoril, Superbike, 1. futam

16.00: Motorsport, Superbike-vb, Estoril, SSP300 Superpole, 1. futam

18.30: Labdarúgás, angol negyedosztály, Oldham Athletic-Barrow

20.30: Labdarúgás, vb-selejtező, Észtország-Olaszország

Október 12., vasárnap

M4 Sport

0.00: Úszás, világkupa, döntők, Carmel

15.00: Röplabda, női Extraliga, Nyíregyháza-Máv Előre

17.30: Kosárlabda, férfi NB I, Atomerőmű-Alba Fehérvár

19.35: Rövidpályás gyorskorcsolya vk, Montreal

24.00: Úszás, világkupa, döntők, Carmel

M4 Sport+

16.00: Úszás, világkupa, előfutamok, Carmel

Sport 1

2.00: Baseball, MLB, rájátszás, főcsoport-elődöntő, Milwaukee Brewers-Chicago Cubs

15.30: Kézilabda, férfi, német bajnokság, Magdeburg-Bergischer HC

21.00: Darts, World Grand Prix, Leicester

Sport 2

0.00: Cselgáncs, Grand Prix, Lima

14.00: Jégkorong, svájci bajnokság, Servette-Lausanne

21.00: Kosárlabda, WNBA, döntő, 5. mérkőzés, Las Vegas Aces-Phoenix Mercury

Eurosport 1

8.00 és 14.20: Snooker, Xi'an Grand Prix

11.50: Terepfutás, Golden Trail World Series, Trentino

19.15: Hegyikerékpár, világkupa, Mont-Sainte-Anne, nők

21.15: Hegyikerékpár, világkupa, Mont-Sainte-Anne, férfiak

Eurosport 2

5.00: Golf, PGA Tour, Japán bajnokság, 4. nap

14.15: Gravel kerékpár, világbajnokság

16.15: Országúti kerékpározás, Paris-Tours, férfiak

Spíler 1

17.50: Labdarúgás, vb-selejtező, Skócia-Fehéroroszország

20.35: Labdarúgás, vb-selejtező, Dánia-Görögország

Spíler 2

14.50: Labdarúgás, vb-selejtező, San Marino-Ciprus

17.50: Labdarúgás, vb-selejtező, Hollandia-Finnország

20.35: Labdarúgás, vb-selejtező, Románia-Ausztria

Arena 4

9.30: Tenisz, ATP-torna, Sanghaj

15.30: Amerikaifutball, NFL, New York Jets-Denver Broncos

19.00: Amerikaifutball, NFL, Jacksonville Jaguars-Seattle Seahawks

22.15: Amerikaifutball, NFL, Tampa Bay Buccaneers-San Francisco 49ers

Match 4

1.30: Autósport, NASCAR XFinity Series, 30. futam, Focused Health 300

11.45: Motorsport, Superbike-vb, Estoril, SBK Superpole, 2. futam

13.30: Motorsport, Superbike-vb, Estoril, SSP Superpole, 2. futam

14.45: Motorsport, Superbike-vb, Estoril, Superbike, 2. futam

16.00: Motorsport, Superbike-vb, Estoril, SSP300 Superpole, 2. futam

17.45: Labdarúgás, vb-selejtező, Feröer-szigetek - Csehország

20.30: Labdarúgás, vb-selejtező, Horvátország-Gibraltár

23.30: Autósport, NASCAR Cup Series, 33. futam, South Point 400