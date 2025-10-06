Magyar Lóránt duplázott a karate magyar bajnokságon

A Castrum SC Kapuvár para karate sportolója, a petőházi Magyar Lóránt két ezüstéremmel gazdagodott a hétvégi karate Global nyílt magyar bajnokságon.

Karate: Magyar Lóránt a Castrum SC Kapuvár két ezüstéremmel gazdagodott.

Hét ország: Belgium, Hollandia, Olaszország, Litvánia, Románia, Szlovénia és hazánk fogyatékkal élő karatésai és családjaik gyűltek össze október 4-én, szombaton a Soroksári Sportcsarnokban.

Magyar Lóránt, a Castrum para karate versenyzője mind küzdelemben, mind pedig forma gyakorlatban (KATA) ezüstérmet harcolt ki a nap végére, ezzel az eredményével kvalifikálta magát a jövő évi világversenyre.

Karate: Kapuvár és Petőháza is büszke lehet

"Látásukban és mozgásukban korlátozott, fogyatékkal élő fiatalok mérték össze tudásukat, tükröt mutatva a kifogásoknak. Nagyon büszkék vagyunk Lórira, aki már évek óta kifogások nélkül edz és készül a versenyekre. Köszönjük Petőházának, és a helyi vállalkozóknak, hogy segítik és támogatják a földijüket. Sokat jelenet ez Lóri számára" - fűzte hozzá Sensei Pantelics Péter Magyar Lóránt teljesítményéhez.



