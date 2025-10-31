Ketten az Európa-bajnokságon a kapuvári KKE-Spartacusból

Kapuváron több egyesület foglalkozik a karatéval, egyikük a Kapuvári Kézilabda és Szabadidősport Egyesület KKE-Spartacus. A szakosztály munkájába Molnár Imre edző segítségével tekinthetünk be.

- Egyesületünk tíz éve működik, edzőtársaim – dr. Szalai László és Németh Gábor - viszont már húsz éve kitalálták, a kölyök torna nevű foglalkozásukat – kezdte Molnár Imre. - Ez elsősorban annak köszönhető, hogy Csitei Béla, a nyolcvanas évek elején elhozta a Rábaközbe a karate oktatását. Én személy szerint már a harmincadik karatés évemet taposom a versenyzői és az edzői időt is beszámítva.

Molnár Imre a 18. születésnapján, 2007-ben Litvániában lett korosztályos Európa-bajnok, majd három évvel később a felnőttek között Spanyolországban nyolcadik volt.

Az egyesület 2016 júniusában 33 taggal kezdte meg a működését ebben a formában.

- Az edzésfilozófiánk szerint nem a sikeresség, a rivaldavény hajszolása a fő célunk, hanem, hogy a minőségi munkának következménye lesz a siker. Alakulásunkkor az edzőtársaim: Pappné Kovács Edit, dr Szalainé Zsemlye Mónika, Bak Sándor voltak. Edzéshelyszínünk kezdettől fogva a kapuvári Berg Gusztáv Szakiskola tornaterme. Köszönjük az iskola vezetőségének, személyzetének ezt a harmonikus munkát. A karate kezdő csoportunkat iskolás kortól szoktuk ajánlani, bár mostanában egyre több óvódás is már szeretne részt venni az edzéseinken.

Egyre többször és egyre többen állnak fel a dobogóra a különböző tornákon, versenyeken.

A versenyzők egy csoportja az edzőkkel.

- Büszkeség a klubnak, példakép a tanítványoknak, hogy fekete öves mester lett Kiss-Leizer Luca, aki a kapuvári KKE–Spartacus Kyokushin Karate Egyesület oszlopos tagja, immár hivatalosan is fekete öves mester. Az alázattal, fegyelemmel és rengeteg áldozattal megtett út e fontos mérföldkövéhez hatalmas elszántságra és évek kitartó munkájára volt szükség, hiszen a fekete öv nem csupán egy fokozat, hanem a belső fejlődés, a kitartás és a harcos szellem jelképe.

- Szerény, vidéki egyesületünkből az idén a junior és felnőtt Európa-bajnokságra több versenyzőnk kapott indulási jogot: Kiss-Leizer Luca, aki többszörös magyar bajnok, ifjúsági Európa-bajnok, junior és U20-as Európa-bajnoki dobogós és versenyző társa, Szalai Sámuel, többszörös magyar bajnok, ifjúsági és junior Európa-bajnok.