Kalmár Zsolt: Nem a pénzt néztem!

Kalmár Zsolt az ETO FC, az RB Leipzig, az FSV Frankfurt, a Bröndby, a Dunaszerdahely és a Fehérvár FC gárdáiban szerepelt – emellett éveken át alapembernek számított a Marco Rossi vezette magyar válogatottban is. Épp a nemzeti csapatban érte egy súlyos térdsérülés még 2021-ben az Andorra elleni vb-selejtezőn.

Kalmár Zsoltot a válogatottban érte súlyos sérülés.

A 36-szoros válogatott labdarúgót idén augusztus végén az NB III-as Gyirmót FC Győr szerződtette. Akkor a klub azt közölte, a tapasztalt középpályás legutóbbi, fehérvári sérülése, műtétje után felépült, hetek óta Gyirmóton készül, a szakmai stáb elégedett a munkájával. A bemutatkozása azonban elmaradt, mert újra meg kellett műteni.

„Egy korrekciós beavatkozásra volt szükség, mert egy fájdalmas szúrást éreztem a térdemben – árulta el érdeklődésünkre a futballista. – Nagyon bosszantó, hiszen végigcsináltam a felkészülést, minden rendben volt, a tesztjeim is jól sikerültek, jól nézett ki minden, de ez lett a vége... Jelenleg mankózom, de várhatóan pár hét múlva elkezdhetem már terhelni a lábam”– tetet hozzá Kalmár Zsolt, akitől megtudtuk, ugyanazzal a térdét kellett operálni, ami a már említett négy évvel ezelőtti vb-selejtezőn sérült meg.

„Valóban azzal a térdemmel van a probléma, de sosem ugyanott van a baj. Mindig valami más rész sérült meg benne, amit úgymond »megcsináltak« az orvosok azzal nincs probléma. Ezért is érzem nagyon pechesnek magam.”

Kalmár Zsolt már gondolt a visszavonulásra

Kalmár azt is elárulta, megfordult a fejében, hogy előfordulhat, fel kell hagynia a labdarúgással.

„Hazudnék, ha azt mondanám, nem gondoltam erre. De én olyan ember, sportoló vagyok, aki sosem adja fel. Nem mondok még le a futballról. Mindig visszatértem sérülések után, most sem lesz ez másképp. Ezért is nagyon örülök, hogy a Gyirmóttól lehetőséget kaptam erre.”

Vannak, akik úgy vélik, a volt válogatott labdarúgó már csupán az anyagiak miatt szeretne játszani.

Új csapatában is bizakodó. Fotó: gyirmotfc.hu

„Voltak külföldröl is ajánlataim, de nem láttam bennük azt a lehetőséget, hogy komoly célokért küzdhettem volna. Ilyen sok sérülés után nem a pénzt néztem, hanem hogy olyan klubban szerepeljek, amelynek van hosszú távú célja. Ahol, ha még vissza is léptem két osztályt, de újra tudom építeni magam. A Gyirmót pedig tökéletes projektet vázolt elém ami nagyon megtetszett. Készültem egyébként a futball utáni életre, egy barátommal sikeres vállalkozásunk van, organikus vitaminokat forgalmazunk, s hamarosan egy másik vonalon is elindulunk, egy telefonos alkalmazást fejlesztettünk, aminek az Arsenal szurkolói fognak örülni. Amúgy nem áll távol tőlem az edzősködés sem, Valószínű hamarosan elkezdek egy tanfolyamot, mert szívesen maradnék a pálya közelében. Persze, ahogy említettem, még futballozni szeretnék, harminc éves vagyok, érzek magamban ehhez kitartást, erőt. Ezzel kapcsolatban is bizakodó vagyok, hiszen ahogy azt szintén mondtam, jól sikerült a felkészülésem Gyirmóton. Élvezni akarom a futballt, amíg a lábam bírja” – tette hozzá befejezésül Kalmár, aki szerint, ha minden jól alakul, a téli felkészülést már a csapattársaival együtt kezdheti el.