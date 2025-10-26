október 26., vasárnap

Karate

2 órája

Októberi Kaizen sikerek

Címkék#győri#Kaizen Dojo#küzdelem#Kurczina Alíz#Kyokushin Kat

Kisalföld.hu
Októberi Kaizen sikerek

A Kyo Team Branch a 8. Ronin Kupa Kyokushin Kata és Kumite nemzetközi versenyen 4 ország 150 karatékája versenyzett. A győri Kaizen Dojo 12 versenyzője is megmérette magát, volt olyan is akinek még ez volt az első versenye, de volt aki már rutinos versenyző a nemzetközi versenyeken is.

Kaizen
A Kaizen versenyzőinek egy csoportja.

Minden kaizenes dobogós lett és több kategóriában is egymás mellett álltak a győriek a dobogón. Sensei Bokor Anita kísérte a csapatot, aki bíróként is szerepelt és Pozsgai Péter senpai és Horváth Attila segítette a versenyzőket a versenyen helyszínén a készülésben.

Nagyon erős volt a mezőny, jó formagyakorlatokat és küzdelmeket láthattunk.

A Kaizen eredményei 

Kata: 

1. helyezés: Kiss Melinda, Kurczina Alíz, Élő Zsófia 

2. helyezés: Zsebedics Zoé, Tukacs Lajos

3. helyezés: Ughy Balázs 

Kumite 

1. helyezés: Ughy Balázs, Bödecs Alexa, Sulyok Dávid, Atanaszov Jázmin

2. helyezés: Kiss Melinda, Zsebedics Zoé, Pozsgai Gergő

3. helyezés: Ljáskó Olivér, Vlasits Rebeka

A Szlovák Kata-bajnokságon 5 versenyző indult. 

1.helyezés: Zsebedics Zoé, Tukacs Lajos, Varga Mihály

2. helyezés: Kurczina Alíz

Ezen a versenyen csak néhány küzdelem volt, ahol Bödecs Alexa indult és 3 nyertes küzdelem után 1.helyezést ért el.


 

 

