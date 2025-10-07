Jövőre is május közepén rendezik a Tour de Hongrie-t - de Győrben is?

Ez a WorldTour mögött a sportág második szintje, melyben olyan nívós versenyek találhatóak, mint a német vagy a brit körverseny. A mezőnyben a szabályoknak megfelelően a sportág krémjét jelentő WorldTeamek és ProTeamek, hazai kontinentális csapatok, legfeljebb két külföldi bejegyzésű Continental Team, illetve a rendező ország válogatottja kaphat helyet.

Az úgynevezett Nagy Rajt helyszínéről, az útvonalról és a résztvevő csapatokról a szervezők később nyújtanak tájékoztatást. Idén Győrben volt a Budapesten rajtoló első szakasz befutója.