Jövőre is május közepén rendezik a Tour de Hongrie-t - de Győrben is?
Május 13. és 17. között rendezik jövőre a Tour de Hongrie kerékpáros körversenyt. A szervezők keddi közlése szerint a 2026-os, 47. magyar körverseny is ötnapos lesz, és ahogy 2023 óta mindegyik évben, ezúttal is a ProSeries kategóriában kapott helyet a nemzetközi szövetségnél.
Danny van Poppel a győri célban.
Fotó: Krizsán Csaba
Ez a WorldTour mögött a sportág második szintje, melyben olyan nívós versenyek találhatóak, mint a német vagy a brit körverseny. A mezőnyben a szabályoknak megfelelően a sportág krémjét jelentő WorldTeamek és ProTeamek, hazai kontinentális csapatok, legfeljebb két külföldi bejegyzésű Continental Team, illetve a rendező ország válogatottja kaphat helyet.
Az úgynevezett Nagy Rajt helyszínéről, az útvonalról és a résztvevő csapatokról a szervezők később nyújtanak tájékoztatást. Idén Győrben volt a Budapesten rajtoló első szakasz befutója.
Az idén százéves versenyt május 18-án az ecuadori Harold Martín López nyerte, legjobb magyarként Feldhoffer Bálint hetedik lett.