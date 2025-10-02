október 2., csütörtök

Nagy Balázs is rajtolt

1 órája

Tava Trail - Jótékonysági futás a töltéstavai iskoláért - fotók

A kora őszi időjárás kedvezett a versenyzőknek, hiszen kellemes időjárási körülmények mellett futhattak minimális szintkülönbséggel Töltéstava mellékútjain és mezőgazdasági útvonalain. Szeptember 27-én újra jótékonysági futást szervezett Töltéstava Község Önkormányzata.

A Tava Trail eddig olyan családokat segített, akiknek nem várt nehézséggel kell megküzdeniük. A nevezők eddig egy csodálatos kislány szüleinek nyújtottak segítséget. Legutóbb pedig egy négytagú családot támogattak, mert az édesapa fiatalon váratlanul elhunyt. Idén a jótékonysági futással a Fiáth János Általános Iskola tanulóit segítették a tanárokkal és a Szülői Munkaközösséggel karöltve.

jótékonysági futás
Idén is több százan álltak rajthoz a töltéstavai Tava Trailen. A jótékonysági futással idén az iskolásokat támogatták. Fotó: Czanek Bálint

Jótékonysági futás 5 távon

Ezúttal 5 távon mérhették össze gyorsaságukat a versenyzők a Tava Trail-en. A Manó futamon az óvodáskorú gyerekek 260 méteren, a Suli futamon pedig a 14 év alattiak 860 méteren versenyeztek. A többi futamon pedig 5, 10 és a félmaratont - 21 kilométer - kellett teljesíteniük a rajthoz állóknak. 

Az első három női és férfi helyezett díjazása mellett a verseny legidősebb futóját is elismerték, aki Megyesi László volt. Az öt kilométeres távor hetven évesen teljesítette.

Ha futóverseny, akkor Nagy Balázs színművész is ott van, így tett idén is és a töltéstavaiakkal együtt futotta le a távot.

Nem kis teljesítőképességről tettek tanubizonyságot a töltéstavaiak. Volt aki félmaratont futott. Fotó: Czanek Bálint

 

 

