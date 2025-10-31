október 31., péntek

Jiu-jitsu

1 órája

Kőkemény küzdősport - Édesapja nyomdokaiba lépett a fiatal győri bajnok Londonban

Az 52 éves veterán győri sportoló fia, Varga András 14 évesen lépett édesapja nyomdokába. Nemrég, ahol korábban édesapja is, Európa-bajnok lett.

Kőkemény küzdősport - Édesapja nyomdokaiba lépett a fiatal győri bajnok Londonban

Varga András a dobogó tetején.

Varga István tavaly Londonban lett saját kor- és súlycsoportjában jiu-jitsu Európa-bajnok, abszolút kategóriában pedig - ahol ő volt a legidősebb induló - második. A győri származású,  52 éves sportoló 14 éves fia hasonló babérokra tör, már számos elsőséggel rendelkezik, nemrég pedig junior Európa-bajnoki címet szerzett. 

Jiu-Jitsu - Varga András (jobbra) édesapjai nyomdokain, a fiatal tehetség a dobogó legfelső fokára állhatott.
Jiu-Jitsu - Varga András (jobbra) édesapjai nyomdokain, a fiatal tehetség a dobogó legfelső fokára állhatott.

A Jiu-Jitsu 14 éves Európa-bajnoka Varga András

István számára a legfontosabb, hogy fia minden alkalommal hazánkat, Magyarországot képviselje, bármilyen versenyen is induljon.
Varga András tehát magyarként, de a Roger Gracie Academy North Bristol versenyzőjeként nyerte meg nemrég kategóriáját az Elite BJJ Evenst által Angliában rendezett Brazilian Jiu-Jitsu Európa-bajnokságán, s lett ezzel a a 14–15 évesek között junior Európa-bajnok.

Bár nyilván két generáció vagyunk, szenvedélyük mégis ugyanaz, ez pedig a jiu-jitsu. Azt gondolom, a kitartás, a közös célok és a sport iránti szeretet képes hidat építeni nemzedékek, apa és fia között. Nagyon büszke vagyok arra, hogy most már mindketten Európa-bajnoki címmel büszkélkedhetünk

 – mondta a büszke édesapa.

Első komolyabb siker a kemény küzdősportban

Fiának ez volt egyébként ebben az évben a második komolyabb sikere, hiszen márciusban a Bristol Openen is aranyérmet nyert, 73 kg-os súlycsoportban, ahol két mérkőzésből kettőt megnyerve bizonyult a legjobbnak. Érdekesség, hogy édesapja, azon a versenyen szintén tatamira lépett és kategóriájában a harmadik helyen végzett.

Vargáék úgy vélik, nem csak saját eredményeikkel, hanem közös sportélményeikkel is inspirálnak másokat. Emiatt is nagyon szeretnek versenyezni.

 

