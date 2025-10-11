október 11., szombat

Brigitta névnap

16°
+21
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kosárlabda

1 órája

Játékosai oroszlán énjét várja az edző

Címkék#SERCO UNI Győr#kosárlabda#NB I

Szombaton 17 órakor a BKG-PRIMA Szigetszentmiklós lesz az NB I-ben szereplő SERCO UNI Győr ellenfele a győri egyetemi csarnokban.

Játékosai oroszlán énjét várja az edző

Hazai pályán második sikeréért lép pályára az UNI Győr.

Fotó: Dr. Németh-Csigai Krisztina

A győriek a  női NB I 4. fordulójában, hazai környezetben mindenképpen győzni szeretnének, hogy kijavítsák a Csata ellen elszenvedett vereséget. Legutóbb saját csarnokukban pontgazdag meccsen simán verték a Dávid Kornél Kosárlabda Akadémiát. Jelenleg 1 győzelem és 2 vereség a csapat mérlege, a szigetszentmiklósiak három fiaskóval a hátuk mögött látogatnak Győrbe.

A két csapat múltja nem tekint vissza régre, mindössze nyolc meccset játszott egymással, ezek mindegyikét a győriek nyeréük, remélhetőleg ez a sorozat szombaton sem szakad majd meg.

A vezetőedző, Fűzy-Antolovics Adél így várja a találkozót: – Egyértelműen győzelmi szándékkal lépünk pályára. Ennek kulcsa az lesz, hogy a lányok elő tudják-e venni oroszlán énjüket, kellően harcosak lesznek-e. Ez a legfontosabb most. Sajnos a héten betegségek nehezítették a felkészülést, hiányzók is lehetnek szombaton, de ez majd a mérkőzés napján dől el. Akármilyen felállásban is, de nyernünk kell.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu