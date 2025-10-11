Játékosai oroszlán énjét várja az edző

A győriek a női NB I 4. fordulójában, hazai környezetben mindenképpen győzni szeretnének, hogy kijavítsák a Csata ellen elszenvedett vereséget. Legutóbb saját csarnokukban pontgazdag meccsen simán verték a Dávid Kornél Kosárlabda Akadémiát. Jelenleg 1 győzelem és 2 vereség a csapat mérlege, a szigetszentmiklósiak három fiaskóval a hátuk mögött látogatnak Győrbe.

A két csapat múltja nem tekint vissza régre, mindössze nyolc meccset játszott egymással, ezek mindegyikét a győriek nyeréük, remélhetőleg ez a sorozat szombaton sem szakad majd meg.