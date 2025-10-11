1 órája
Játékosai oroszlán énjét várja az edző
Szombaton 17 órakor a BKG-PRIMA Szigetszentmiklós lesz az NB I-ben szereplő SERCO UNI Győr ellenfele a győri egyetemi csarnokban.
Hazai pályán második sikeréért lép pályára az UNI Győr.
Fotó: Dr. Németh-Csigai Krisztina
A győriek a női NB I 4. fordulójában, hazai környezetben mindenképpen győzni szeretnének, hogy kijavítsák a Csata ellen elszenvedett vereséget. Legutóbb saját csarnokukban pontgazdag meccsen simán verték a Dávid Kornél Kosárlabda Akadémiát. Jelenleg 1 győzelem és 2 vereség a csapat mérlege, a szigetszentmiklósiak három fiaskóval a hátuk mögött látogatnak Győrbe.
A két csapat múltja nem tekint vissza régre, mindössze nyolc meccset játszott egymással, ezek mindegyikét a győriek nyeréük, remélhetőleg ez a sorozat szombaton sem szakad majd meg.
A vezetőedző, Fűzy-Antolovics Adél így várja a találkozót: – Egyértelműen győzelmi szándékkal lépünk pályára. Ennek kulcsa az lesz, hogy a lányok elő tudják-e venni oroszlán énjüket, kellően harcosak lesznek-e. Ez a legfontosabb most. Sajnos a héten betegségek nehezítették a felkészülést, hiányzók is lehetnek szombaton, de ez majd a mérkőzés napján dől el. Akármilyen felállásban is, de nyernünk kell.