Megyei foci

1 órája

Játékos taposta meg a vendégszurkolót Abdán, eltiltották a verekedőket

Komoly büntetéseket osztott ki a verseny- és fegyelmi bizottság a megyei III. osztályú Abda II–Győrsövényház bajnoki hajrájában történt verekedés miatt. A balhéban résztvevők több mint egyéves eltiltást kaptak, de megbüntették a hazai- és a vendégcsapatot is. Vámosszabadin érvénytelen – valószínű hamis – sportovosi igazlásokkal játszottak, három labdarúgó hosszú ideig nem futballozhat.

Kisalföld.hu

Súlyos rendbontás történt a vármegyei III. osztály Győri B csoportjának 8. fordulójában rendezett Abda II–Győrsövényház bajnoki találkozón.

Úgy fest, többen is hamis igazolásokkal léptek pályára. Fotónk illusztráció.

Verekedés a véghajrában, lefújták a meccset

A mérkőzés 86. percében a vendégek egyik játékosa, miután kiállították, az öltözőbe menet keveredett vitába a hazai nézők egy csoportjával. Az összeszólalkozás tettlegességig fajult, a verekedésbe pedig többen is bekapcsolódtak. Az MLSZ  Győr-Moson-Sopron Vármegyei Igazgatóságának határozata szerint ugyanis a hazaiak egyik labdarúgója is kifutott a vendégnézőkhöz és az egyik vendégszurkolót megtaposta, majd fejbe is rúgta (úgy tudjuk a néző a bántalmazás következtében eszméletét veszítette). Ehhez a tömegjelenethez csatlakozott a vendégek egy másik játékosa, aki egy hazai szurkolót lökött meg. 

Bár a verekedés a játéktéren kívül történt, az Abda II csapatvezetője és a rendelkezésre álló rendezők sem tudták a rendet helyre állítani, ezért a mérkőzés játékvezetője a szövetségi ellenőrrel történt beszélgetést követően a kialakult feszült helyzet miatt úgy ítélte meg, hogy a mérkőzés biztonságosan nem folytatható, ezért a bajnokit beszüntette.

Igaz, a versenybizottság megállapította, hogy a kiállított vendégjátékos viselkedése további játékosok fegyelmi vétségének előidézője volt, a mérkőzés beszüntetéséért a vendégek és a hazaiak verekedő játékosa is felelős, így az idő előtti befejezésében mindkét csapatot azonos a felelősség terheli, emiatt a mérkőzésen kialakult 2–2-es eredményt törli, és 0–0-ás gólkülönbséggel írja jóvá (így mindkét csapat 1-1 pontot kap), de az érintett csapatok összeredményéből 1-1 büntetőpontot le kell vonni. 

Aki verekedett, a jövő év végéig nem játszhat

A hazaiak és a vendégek egy-egy verekedésben résztvevő játékosát minden labdarúgással kapcsolatos tevékenységtől jövő év végéig(!) tiltotta el a fegyelmi bizottság. 

A szurkolót meglökő játékost három találkozóról tiltották el. Az abdaiaktól december 31-ig megvonták a hazai mérkőzéseik rendezési jogát (legutóbbi meccsüket már Kónyban játszották). A győrsövényházi klubot ezen a szinten nagy összeggel, 200 ezer forint pénzbírsággal sújtották.

Az Abda II-t egyébként nemrég egy játékosának jogosulatlan szereplése miatt is megbüntették. A csapat egyik labdarúgója két bajnoki találkozón is lejárt sportorvosi engedéllyel lépett pályára. Emiatt a mindkét bajnokin megszerzett 3–3 pontot levonták a csapattól, mérkőzésenként 1–1 büntetőpontot is kapott az Abda II.

S ha már sportorvosi engedély: a vármegyei II. osztályban szereplő Vámosszabadi három játékosa is hosszú időre szóló eltiltást kapott. A futballisták jövő októberig nem léphetnek pályára, úgy tudni, azért, mert az engedélyük hamisított volt. A klubot mindezért 150 ezer forintra büntették.

 

