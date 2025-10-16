Játékos taposta meg a vendégszurkolót Abdán, eltiltották a verekedőket

Súlyos rendbontás történt a vármegyei III. osztály Győri B csoportjának 8. fordulójában rendezett Abda II–Győrsövényház bajnoki találkozón.

Úgy fest, többen is hamis igazolásokkal léptek pályára. Fotónk illusztráció.

Verekedés a véghajrában, lefújták a meccset

A mérkőzés 86. percében a vendégek egyik játékosa, miután kiállították, az öltözőbe menet keveredett vitába a hazai nézők egy csoportjával. Az összeszólalkozás tettlegességig fajult, a verekedésbe pedig többen is bekapcsolódtak. Az MLSZ Győr-Moson-Sopron Vármegyei Igazgatóságának határozata szerint ugyanis a hazaiak egyik labdarúgója is kifutott a vendégnézőkhöz és az egyik vendégszurkolót megtaposta, majd fejbe is rúgta (úgy tudjuk a néző a bántalmazás következtében eszméletét veszítette). Ehhez a tömegjelenethez csatlakozott a vendégek egy másik játékosa, aki egy hazai szurkolót lökött meg.

Bár a verekedés a játéktéren kívül történt, az Abda II csapatvezetője és a rendelkezésre álló rendezők sem tudták a rendet helyre állítani, ezért a mérkőzés játékvezetője a szövetségi ellenőrrel történt beszélgetést követően a kialakult feszült helyzet miatt úgy ítélte meg, hogy a mérkőzés biztonságosan nem folytatható, ezért a bajnokit beszüntette.

Igaz, a versenybizottság megállapította, hogy a kiállított vendégjátékos viselkedése további játékosok fegyelmi vétségének előidézője volt, a mérkőzés beszüntetéséért a vendégek és a hazaiak verekedő játékosa is felelős, így az idő előtti befejezésében mindkét csapatot azonos a felelősség terheli, emiatt a mérkőzésen kialakult 2–2-es eredményt törli, és 0–0-ás gólkülönbséggel írja jóvá (így mindkét csapat 1-1 pontot kap), de az érintett csapatok összeredményéből 1-1 büntetőpontot le kell vonni.

Aki verekedett, a jövő év végéig nem játszhat

A hazaiak és a vendégek egy-egy verekedésben résztvevő játékosát minden labdarúgással kapcsolatos tevékenységtől jövő év végéig(!) tiltotta el a fegyelmi bizottság.

A szurkolót meglökő játékost három találkozóról tiltották el. Az abdaiaktól december 31-ig megvonták a hazai mérkőzéseik rendezési jogát (legutóbbi meccsüket már Kónyban játszották). A győrsövényházi klubot ezen a szinten nagy összeggel, 200 ezer forint pénzbírsággal sújtották.