Lecserélte a medencét az olimpikon úszó

Nápoly közelében, Procida szigeténél ugrott a vízbe Jakabos Zsuzsanna. Az olimpikon úszó a medencét ezúttal természetes közegre, a rajtkövet pedig egy csónak gumiorrára cserélte.

Jakabos Zsuzsanna a medence helyett Olaszországban csobbant. Fotó: Mediaworks Archív

„Monday jump" - ezzel a kísérő szövettel osztotta meg a videót az úszónő. Ilyen hétkezdéssel bárki kiegyezne, hiszen a „hétfői ugrás" a Nápolyi-öböl egyik ékszerdobozában történt.

Jakabos Zsuzsanna meseszép szigeten járt

Procida egy kis sziget a Nápolyi-öbölben, ami a szomszédos nyüzsgő, pulzáló és turistáktól hemzsegő Nápoly miliője után egy egészen más képet mutat. Procida vulkáni eredetű területen fekszik, a város 2022-ben kiérdemelte az Olaszország kulturális fővárosa címet, de leginkább a citromligetei és a szivárványszínű házai csalogatják a látogatókat. Az Instagram-videón is látszik egy falat a mesebeli helyről: