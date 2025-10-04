39 perce
Ismét záporoztak a soproni triplák
A címvédő a listavezető Sopron Basket hazai pályán győzött a Dávid Kornél Kosárlabda Akadémia ellen a női kosárlabda NB I szombati játéknapján.
Fotó: Sopron Basket/Facebook
Sopron Basket–Dávid Kornél KA 115–74 (30–25, 32–14, 23–9, 25–26)
Sopron, női NB I, 400 néző. V.: Győrfy, Jakab, Gombos.
Sopron: Mühl 9/3, Friskovec 10/6, SINKA-PÁLINKÁS 25/18, SITKU 16/3, WALLACK 16/3. Cs.: JEVTOVICS 13, Laczkó, BÖRÖNDY 11/9, ROKOB 10/6.
DKKA: Deans 13/3, Simmons 8, Raffay 9/3, LAUFER 13/3, Ehmann. Cs.: Salamon 7/3, DÁVID 14/9, Küllős, Szűcs L. 6, Papp L. 4, Vagyon.
A soproniak Friskovec révén triplával, a vendégek Raffay és Laufer jóvoltából duplákkal kezdték a találkozót, amely kosáresővel indult: bő 2 és fél perc elteltével 8–8-ra állt. A szakasz derekán 3 ponttal megugrott a DKKA. Gáspár érthető időkérése után egy 5–0-lal fordított a bajnok, majd a negyed hajrájában Sinka-Pálinkás három triplájával elhúzott, miközben a vendégeket a két légiós, Deans és Simmons tartotta versenyben. Dávid triplájával kosarakban gazdag negyed végén 5 pontra csökkent a vendégek hátránya. A DKKA a második negyed derekáig tartotta a lépést a bajnokkal. Ekkor Sinka-Pálinkás újabb hármasa egy 10–0-s hazai rohamot indított útjára. Utána volt egy rövid fellángolása a DKKA csapatának, de fiatal játékosai, Rokob és Sitku triplája ráván szünetig 20 pont fölé nőtt a különbség. AS szünet nem törte meg a címvédő lendületét, remek, pontos támadójátékot nyújtva a harmadik negyed végére 90 pontig jutva 40 pont fölötti előnnyel várhatta a záró etapot a Sopron. Ez nagy dobópárbajt hozott, a bajnok újabb magabiztos győzelmet aratott, amelyhez fiataljai ezúttal is eredményes, jó játékkal járultak hozzá.
A soproniak szerdán 18 órakor – már az Euroligában – a francia Flammes Carolo Basket csapatát fogadják a Novomatic Arénában.
Gáspár Dávid: – Pontatlanul indult a mérkőzés, mely leginkább a gyorsindítások védésében mutatkozott meg. Ma sokkal több pontot kaptunk és ez egészen biztos, hogy nem folytatódhat a jövőben. Stabil alapokon kell, hogy nyugodjon a tranzíció védése. Támadásban jó ritmusban játszott a csapat, látványos és pontgazdag mérkőzés volt, próbáljuk ezt a stílust tartani. Mostantól a következő kihívásra koncentrálunk, várunk szerdán minél több szurkoló a csarnokba. Sok sikert kívánunk a folytatásra a DKKA csapatának.
Sinka Szofi: –Az első negyedben nem voltunk elég agresszívak, precízek védekezésben, de utána tudtunk javítani. Ennek köszönhetően gyors támadásokat vezettünk, jól céloztunk, ez vezetett ehhez a nagy arányú győzelemhez. Az utolsó erőpróba jók sikerült az Euroliga előtt, önbizalmat adott. Szurkolóinknak köszönjük a támogatást, bízom benne, hogy szerdán is legalább ennyien leszünk.
Gáll Tamás: – Nehéz bármit is mondani a harmadik forduló után úgy, hogy rendre száz pont felett kapunk. A védekezésre ilyenkor azt mondani, hogy megfelelő volt, még megmosolyogtató is lehet. Ez zavar! A játékosaim szeretnének kosárlabdázni, főleg támadó oldalon, de előbb-utóbb el kell jussunk odáig közös munkával, hogy keményebbek legyünk, felszívjuk magunkat a játék alap dolgaihoz. Nem azzal van gondom, amennyit dobunk, hanem hogy könnyű dobásokat engedünk az ellenfelünknek. Le a kalappal a Sopron előtt, és sok sikert nekik a szerdához. Megmutatták a fiatal csapatukkal is, hogy mi a profi kosárlabda.
Salamon Zsófia: – Gratulálok a Sopronnak. Sok sikert kívánok nekik az Euroligához. Védekezésben nagyon puhák voltunk, nem követtük az utasításokat, sok könnyű kosarat kaptunk. Nem használtuk jól a faultjainkat sem. Az első negyedben még agresszívak voltunk, de utána nem tudom mi történt. Fejlődnünk kell ezen a téren.
További eredmények:
Vasas Akadémia - TFSE-MTK 61-87 (20-16, 15-27, 14-25, 12-19)
VBW CEKK Cegléd-TARR KSC Szekszárd 51-61 (12-13, 12-9, 15-20, 12-19)
ELTE BEAC Újbuda-DVTK HUNTHERM 61-85 (16-20, 11-20, 16-21, 18-24)
Csata TKK-UNI Győr 78-65 (17-16, 13-27, 24-13, 24-9)
Vasárnap rendezik: BKG-PRIMA Szigetszentmiklós–NKA Universitas Pécs.
A tabella:
1. Sopron Basket 3 3 - 313-174 6 pont
2. DVTK HUNTHERM 3 3 - 246-158 6
3. TARR KSC Szekszárd 3 3 - 235-169 6
4. TFSE 3 3 - 237-180 6
5. NKA Universitas Pécs 2 2 - 202-116 4
6. Csata TKK 3 1 2 216-210 4
7. UNI Győr 3 1 2 236-233 4
8. ELTE BEAC Újbuda 3 1 2 177-236 4
9. Dávid Kornél KA 3 - 3 229-337 3
10. VBW CEKK Cegléd 3 - 3 154-239 3
11. Vasas Akadémia 3 - 3 155-268 3
12. BKG-PRIMA Szigetszentmiklós 2 - 2 99-179 2