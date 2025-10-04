október 4., szombat

Ferenc névnap

13°
+15
+2
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kosárlabda

39 perce

Ismét záporoztak a soproni triplák

Címkék#női NB I#Sopron Basket#kosárlabda

A címvédő a listavezető Sopron Basket hazai pályán győzött a Dávid Kornél Kosárlabda Akadémia ellen a női kosárlabda NB I szombati játéknapján.

Ismét záporoztak a soproni triplák

Fotó: Sopron Basket/Facebook

Sopron Basket–Dávid Kornél KA  115–74 (30–25, 32–14, 23–9, 25–26)
Sopron, női NB I, 400 néző. V.: Győrfy, Jakab, Gombos. 
Sopron: Mühl 9/3, Friskovec 10/6, SINKA-PÁLINKÁS 25/18, SITKU 16/3, WALLACK 16/3. Cs.: JEVTOVICS 13, Laczkó, BÖRÖNDY 11/9, ROKOB 10/6. 
DKKA: Deans 13/3, Simmons 8, Raffay 9/3, LAUFER 13/3, Ehmann. Cs.: Salamon 7/3, DÁVID 14/9, Küllős, Szűcs L. 6, Papp L. 4, Vagyon. 

A soproniak Friskovec révén triplával, a vendégek Raffay és Laufer jóvoltából duplákkal kezdték a találkozót, amely kosáresővel indult: bő 2 és fél perc elteltével 8–8-ra állt. A szakasz derekán 3 ponttal megugrott a DKKA. Gáspár érthető időkérése után egy 5–0-lal fordított a bajnok, majd a negyed hajrájában Sinka-Pálinkás három triplájával elhúzott, miközben a vendégeket a két légiós, Deans és Simmons tartotta versenyben. Dávid triplájával kosarakban gazdag negyed végén 5 pontra csökkent a vendégek hátránya. A DKKA a második negyed derekáig tartotta a lépést a bajnokkal. Ekkor Sinka-Pálinkás újabb hármasa egy 10–0-s hazai rohamot indított útjára. Utána volt egy rövid fellángolása a DKKA csapatának, de fiatal játékosai, Rokob és Sitku triplája ráván szünetig 20 pont fölé nőtt a különbség. AS szünet nem törte meg a címvédő lendületét, remek, pontos támadójátékot nyújtva a harmadik negyed végére 90 pontig jutva 40 pont fölötti előnnyel várhatta a záró etapot a Sopron. Ez nagy dobópárbajt hozott, a bajnok újabb magabiztos győzelmet aratott, amelyhez fiataljai ezúttal is eredményes, jó játékkal járultak hozzá. 

A soproniak szerdán 18 órakor – már az Euroligában – a francia Flammes Carolo Basket csapatát fogadják a Novomatic Arénában.

Gáspár Dávid: – Pontatlanul indult a mérkőzés, mely leginkább a gyorsindítások védésében mutatkozott meg. Ma sokkal több pontot kaptunk és ez egészen biztos, hogy nem folytatódhat a jövőben. Stabil alapokon kell, hogy nyugodjon a tranzíció védése. Támadásban jó ritmusban játszott a csapat, látványos és pontgazdag mérkőzés volt, próbáljuk ezt a stílust tartani. Mostantól a következő kihívásra koncentrálunk, várunk szerdán minél több szurkoló a csarnokba. Sok sikert kívánunk a folytatásra a DKKA csapatának.
Sinka Szofi: –Az első negyedben nem voltunk elég agresszívak, precízek védekezésben, de utána tudtunk javítani. Ennek köszönhetően gyors támadásokat vezettünk, jól céloztunk, ez vezetett ehhez a nagy arányú győzelemhez. Az utolsó erőpróba jók sikerült az Euroliga előtt, önbizalmat adott. Szurkolóinknak köszönjük a támogatást, bízom benne, hogy szerdán is legalább ennyien leszünk.
Gáll Tamás: – Nehéz bármit is mondani a harmadik forduló után úgy, hogy rendre száz pont felett kapunk. A védekezésre ilyenkor azt mondani, hogy megfelelő volt, még megmosolyogtató is lehet. Ez zavar! A játékosaim szeretnének kosárlabdázni, főleg támadó oldalon, de előbb-utóbb el kell jussunk odáig közös munkával, hogy keményebbek legyünk, felszívjuk magunkat a játék alap dolgaihoz. Nem azzal van gondom, amennyit dobunk, hanem hogy könnyű dobásokat engedünk az ellenfelünknek. Le a kalappal a Sopron előtt, és sok sikert nekik a szerdához. Megmutatták a fiatal csapatukkal is, hogy mi a profi kosárlabda.
Salamon Zsófia: – Gratulálok a Sopronnak. Sok sikert kívánok nekik az Euroligához. Védekezésben nagyon puhák voltunk, nem követtük az utasításokat, sok könnyű kosarat kaptunk. Nem használtuk jól a faultjainkat sem. Az első negyedben még agresszívak voltunk, de utána nem tudom mi történt. Fejlődnünk kell ezen a téren.

További eredmények: 
Vasas Akadémia - TFSE-MTK 61-87 (20-16, 15-27, 14-25, 12-19)
VBW CEKK Cegléd-TARR KSC Szekszárd 51-61 (12-13, 12-9, 15-20, 12-19)
ELTE BEAC Újbuda-DVTK HUNTHERM 61-85 (16-20, 11-20, 16-21, 18-24)
Csata TKK-UNI Győr 78-65 (17-16, 13-27, 24-13, 24-9)

Vasárnap rendezik: BKG-PRIMA Szigetszentmiklós–NKA Universitas Pécs.

A tabella:
1. Sopron Basket 3 3 - 313-174 6 pont
2. DVTK HUNTHERM 3 3 - 246-158 6
3. TARR KSC Szekszárd 3 3 - 235-169 6
4. TFSE 3 3 - 237-180 6
5. NKA Universitas Pécs 2 2 - 202-116 4
6. Csata TKK 3 1 2 216-210 4
7. UNI Győr 3 1 2 236-233 4
8. ELTE BEAC Újbuda 3 1 2 177-236 4
9. Dávid Kornél KA 3 - 3 229-337 3
10. VBW CEKK Cegléd 3 - 3 154-239 3
11. Vasas Akadémia 3 - 3 155-268 3
12. BKG-PRIMA Szigetszentmiklós 2 - 2 99-179 2

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu