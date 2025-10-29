1 órája
Irány az ETO-stadion - tét már a nyolcaddöntő!
A héten rendezik a MOL Magyar Kupa 4. fordulóját, ahol már a legjobb tizenhat közé jutás a tét. Az ETO hazai környezetben fogadja alacsonyabb osztályú ellenfelét, a Mezőörsre kemény mérkőzés vár a Vasas otthonában.
Az Érd legyőzése nem okozott a győrieknek problémát, s remélhetőleg a Pilisen is magabiztosan túljut az ETO.
Fotó: MW
A továbbjutás valamennyi párosításnál egy mérkőzésen dől el, döntetlen esetén kétszer tizenöt perc hosszabbítás, majd – ha szükséges – tizenegyespárbaj következik.
ETO FC–PILISI LK
Győr, ETO Park, szerda, 18 óra. V.: Káprály.
A versenykiírás-változás következtében a Pest vármegyei I. osztályban szereplő Pilisi LK az ősszel a Konferencia-ligában is szerepelt ETO FC otthonában lép pályára. A sorsolás után Világi Bálint, a győriek sportfejlesztési menedzsere jelezte, a mérkőzés jegybevételének fele az amatőr klubot illeti, ezzel járulnak hozzá a pilisiek utazási költségeihez, továbbá a kupamérkőzés után közös vacsorára is hivatalos lesz a vendégcsapat.
Az egyértelmű esélyesnek számító győriek az előző fordulóban Érden nyertek, míg a Pilis Sárváron tudott győzni.
Keményen készülünk nap mint nap, hiszen ezen a héten duplán kell helytállnunk - a következő két meccsen szeretnénk a hibáinkból tanulva még erősebben visszatérni
– osztotta meg gondolatait klubja közösségi oldalán Vingler László, a győriek fiatal játékosa.
VASAS FC–MEZŐÖRS KSE
Budapest, Illovszky-stadion, szerda 17.15 óra. V.: Derdák.
A már szinte kupaspecialistának nevezhető, vármegyei I. osztályú Mezőörs komoly feladat előtt áll, hiszen a nagy múltú, jelenleg a másodosztályban listavezető Vasas otthonában kellene kiharcolni a továbbjutást. A Mezőörs, amely tavaly a 3. fordulóig jutott, s ott az élvonalbeli Pakssal szemben búcsúzott, a főtáblán a Koroncón, a Haladáson, majd a Komáromon jutott túl.
A Vasas NB II-esként a legutóbbi körben csatlakozott a sorozathoz és ott meglepetésre az első osztályú Puskás Akadémiát győzte le 4–1-re.
Két hete már a Vasas elleni meccs van a játékosaink fejében. Megpróbáljuk megnehezíteni az esélyesebb csapat dolgát. Zártan, szervezetten szeretnénk védekezni, féken tartani az ellenfél gyors játékosait és mivel vannak előrefelé is jól játszó labdarúgóink, igyekszünk eredményesen kontrázni. Nincs veszítenivalónk, megmutathatjuk magunkat, s talán meglepetést is okozhatunk
– mondta Germán Ferenc, a Mezőörs edzője.
MOL Magyar Kupa, 4. forduló (a nyolcaddöntőbe jutásért), a további program, kedd: DVTK–Szeged-Csanád Grosics Akadémia (NB II) 2–0. Szerda: Martfű (NB III)–Paksi FC, 12.30; Debreceni EAC (NB III)–BVSC-Zugló (NB II), 12.30; Majosi SE (NB III)–Videoton FC Fehérvár (NB II), 12.30; Kelen SC (BLSZ I.)–Kazincbarcika, 12.30; Karcag (NB II)–Csákvár (NB II), 12.30; FC Ajka (NB II)–Tiszakécskei LC (NB II), 17.00; Kecskeméti TE (NB II)–Tiszafüredi VSE (NB III), 17.00; Kozármisleny (NB II)–ESMTK (NB III), 17.30; Ferencvárosi TC–Békéscsaba (NB II), 20.00; MTK Budapest–Mezőkövesd (NB II), 20.00. Csütörtök: III. kerületi TVE (NB III)–Soroksár SC (NB II), 12.30; Zalaegerszegi TE FC–Budafoki MTE (NB II), 18.00; Debreceni VSC–Budapest Honvéd FC (NB II), 20.00.