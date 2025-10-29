Irány az ETO-stadion - tét már a nyolcaddöntő!

Az egyértelmű esélyesnek számító győriek az előző fordulóban Érden nyertek, míg a Pilis Sárváron tudott győzni.

Keményen készülünk nap mint nap, hiszen ezen a héten duplán kell helytállnunk - a következő két meccsen szeretnénk a hibáinkból tanulva még erősebben visszatérni

– osztotta meg gondolatait klubja közösségi oldalán Vingler László, a győriek fiatal játékosa.

VASAS FC–MEZŐÖRS KSE

Budapest, Illovszky-stadion, szerda 17.15 óra. V.: Derdák.

A már szinte kupaspecialistának nevezhető, vármegyei I. osztályú Mezőörs komoly feladat előtt áll, hiszen a nagy múltú, jelenleg a másodosztályban listavezető Vasas otthonában kellene kiharcolni a továbbjutást. A Mezőörs, amely tavaly a 3. fordulóig jutott, s ott az élvonalbeli Pakssal szemben búcsúzott, a főtáblán a Koroncón, a Haladáson, majd a Komáromon jutott túl.

A Vasas NB II-esként a legutóbbi körben csatlakozott a sorozathoz és ott meglepetésre az első osztályú Puskás Akadémiát győzte le 4–1-re.

Két hete már a Vasas elleni meccs van a játékosaink fejében. Megpróbáljuk megnehezíteni az esélyesebb csapat dolgát. Zártan, szervezetten szeretnénk védekezni, féken tartani az ellenfél gyors játékosait és mivel vannak előrefelé is jól játszó labdarúgóink, igyekszünk eredményesen kontrázni. Nincs veszítenivalónk, megmutathatjuk magunkat, s talán meglepetést is okozhatunk

– mondta Germán Ferenc, a Mezőörs edzője.