Úszás
40 perce
Második gyermekének adott életet az olimpikon – fotón a bájos csöppség
Kislánya született a háromszoros olimpiai bajnok úszónak. Hosszú Katinka gyermeke különleges nevet kapott.
A sportoló közösségi oldalán több poszt született az utóbbi időben arról, mennyire várják, hogy négy fősre bővüljön családjuk. Hosszú Katinka pénteken adott hírt arról, hogy megszületett kislánya, Szofi.
A kislány neve görög eredetű, a Sophia szóból származik a jelentése pedig bölcsesség.
A házaspár első gyermeke, Kamília 2023 augusztusában született. Az úszó és férje, Gelencsér Máté meghitt fotóval közölte a jó hírt:
