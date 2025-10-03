október 3., péntek

Helga névnap

+15
+4
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Úszás

40 perce

Második gyermekének adott életet az olimpikon – fotón a bájos csöppség

Címkék#Hosszú Katinka#Szofi#gyermek#család

Kislánya született a háromszoros olimpiai bajnok úszónak. Hosszú Katinka gyermeke különleges nevet kapott.

Kisalföld.hu

A sportoló közösségi oldalán több poszt született az utóbbi időben arról, mennyire várják, hogy négy fősre bővüljön családjuk. Hosszú Katinka pénteken adott hírt arról, hogy megszületett kislánya, Szofi.

Hosszú Katinka
Hosszú Katinka az év elején jelentette be visszavonulását.
Fotó: MW archív

A kislány neve görög eredetű, a Sophia szóból származik a jelentése pedig bölcsesség. 

A házaspár első gyermeke, Kamília 2023 augusztusában született. Az úszó és férje, Gelencsér Máté meghitt fotóval közölte a jó hírt:

Hosszú Katinka pályafutása:

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu