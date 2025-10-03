Második gyermekének adott életet az olimpikon – fotón a bájos csöppség

A sportoló közösségi oldalán több poszt született az utóbbi időben arról, mennyire várják, hogy négy fősre bővüljön családjuk. Hosszú Katinka pénteken adott hírt arról, hogy megszületett kislánya, Szofi.

Hosszú Katinka az év elején jelentette be visszavonulását.

Fotó: MW archív

A kislány neve görög eredetű, a Sophia szóból származik a jelentése pedig bölcsesség.

A házaspár első gyermeke, Kamília 2023 augusztusában született. Az úszó és férje, Gelencsér Máté meghitt fotóval közölte a jó hírt:

Hosszú Katinka pályafutása: