Legendák a focipályán - Himodra jön a válogatott

Himodon az ötvenes évek elejétől rúgták a labdát a községháza melletti üres területen, egészen 1963-ig, amikor is a helyén az új iskolát építették fel. Ezt követően a kisfaludi úti, egykori Bika- réten volt a pálya, míg végül a mai helyére került. Az egyesület az ötvenes évek elején alakult, és az akkori Kapuvári járási bajnokságban szerepelt.

Reinhoffer István és Szalay Gergely pedagógusok is beszálltak a lelkes fiatalok közé, hogy öregbítsék a község hírnevét. Az egykori tsz-összevonások következtében azonban a csatolt településeknél a támogatások elmaradtak, így 1974 tavaszán már nem tudták elindítani a csapatot a bajnokságban, ezért jó tíz éven át szünetelt a labdarúgás a településen. A nyolcvanas évek közepén újjászervezték az egyesületet, ezen belül is a labdarúgó-

szakosztályt, így 1985-ben ismét hivatalos labdarúgó-mérkőzést rendeztek Himodon, amelynek éppen 40 éves évfordulóját ünnepli az egyesület.

A jubileum méltó megünnepléséhez – közel másfél éves előkészítő munka után – a Magyar Öregfiúk Válogatott egy hírverő mérkőzéssel járul hozzá.

„Az MLSZ képviselői mindent rendben találtak Himodon az öregfiúk fellépéséhez, a mérkőzés október tizenhatodikán, csütörtökön délután fél négykor lesz, melyre a helyi és a környékbeli szurkolók mellett minden sportbarátot várunk. Az előzetes egyeztetések után kiderült, hogy többek között várhatóan olyan ismert, korábbi válogatott labdarúgók lépnek pályára, mint például Arany László, Balog Zoltán, Bognár Zsolt, Csiszár Ákos, Csizmadia Csaba, Feczesin Róbert, Gera Zoltán, Hajszán Gyula, Koltai Tamás, Lázok János, Lipták Zoltán, Mátyus János, Pisont István, Priskin Tamás, Rósa Dénes, Sowunmi Thomas, Véber György, Vincze Ottó vagy éppen Végh Zoltán, de várjuk a vezetők között Gellei Imrét, Csank Jánost vagy a hetvenszeres válogatott Nyilasi Tibort is” – árulta el Kocsis István, a himodi egyesület jelenlegi elnöke.

„Nagy örömmel érkezünk Himodra. Szeretnénk mindenkinek mosolyt csalni az arcára, és emlékezetes délutánt szerezni a községnek, a környéken élőknek, az ifjú generációnak és mindenkinek, aki közel áll a labdarúgáshoz” – nyilatkozták mérkőzés kapcsán a szövetség képviselői.