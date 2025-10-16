október 16., csütörtök

Labdarúgás

46 perce

Himodon a válogatott - Korábbi edzője köszöntötte tanítványát

Címkék#Magyar Öregfiúk Válogatott#Himod#labdarúgás

Himodon a válogatott - Korábbi edzője köszöntötte tanítványát

Edző és tanítványa: Gellei Imre üdvözli Gera Zoltánt.

Fotó: Magyar Öregfiúk Válogatott/Facebook

Megérkezett Himodra a Magyar Öregfiúk Válogatott, amely a helyi klub 40. születésnapja alkalmából lép pályára a himodi csapat ellen.
A vendégeknél több legendás labdarúgó húz majd futballcipőt, de a csapattal kiváló szakemberek, edzők is érkeznek Himodra. Ilyen Gellei Imre is, aki az újratalálkozás örömével köszöntette egykori tanítványát, Gera Zoltán.

A nemzeti együttes már félúton posztolt képet arról, hogy hamarosan Himodra érkezik.

A mérkőzésről – galériával – oldalunkon természetesen a lefújást követően beszámolunk.

