Labdarúgás
3 órája
Himodon a válogatott - Korábbi edzője köszöntötte tanítványát
Edző és tanítványa: Gellei Imre üdvözli Gera Zoltánt.
Fotó: Magyar Öregfiúk Válogatott/Facebook
Megérkezett Himodra a Magyar Öregfiúk Válogatott, amely a helyi klub 40. születésnapja alkalmából lép pályára a himodi csapat ellen.
A vendégeknél több legendás labdarúgó húz majd futballcipőt, de a csapattal kiváló szakemberek, edzők is érkeznek Himodra. Ilyen Gellei Imre is, aki az újratalálkozás örömével köszöntette egykori tanítványát, Gera Zoltán.
A nemzeti együttes már félúton posztolt képet arról, hogy hamarosan Himodra érkezik.
A mérkőzésről – galériával – oldalunkon természetesen a lefújást követően beszámolunk.
