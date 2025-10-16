Himodon a válogatott - Korábbi edzője köszöntötte tanítványát

Megérkezett Himodra a Magyar Öregfiúk Válogatott, amely a helyi klub 40. születésnapja alkalmából lép pályára a himodi csapat ellen.

A vendégeknél több legendás labdarúgó húz majd futballcipőt, de a csapattal kiváló szakemberek, edzők is érkeznek Himodra. Ilyen Gellei Imre is, aki az újratalálkozás örömével köszöntette egykori tanítványát, Gera Zoltán.

A nemzeti együttes már félúton posztolt képet arról, hogy hamarosan Himodra érkezik.