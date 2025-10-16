október 16., csütörtök

Labdarúgás

1 órája

Himodon a válogatott - félidőben a legendák vezetnek

Ahogy azt jeleztük, negyvenéves fennállását ünnepli az 1985-ben újjászülető himodi futballklub. A jubileum alkalmából a Magyar Öregfiúk Válogatott játszik gálamérkőzést a helyi focicsapattal.

Rengeteg legendás játékos és edző érkezett Himodra.
Fotó: Magyar Öregfiúk Válogatott/Facebook

A vendégeknál, ahogy azt sokan várták, legendás labdarúgók sora lépett pályára, az első félidőben  Végh Zoltán, Sowunmi Thomas, Csizmadia Csaba, Mátyus János, Balog Zoltán, Rósa Dénes, Vincze Ottó, Lázok János, Gera Zoltán, Priskin Tamás és Hajszán Gyula játszott kezdőként. A meccs első félidejében az ügyesen adogató hazaiak szereztek vezetést, de Priskin két találatval fordított a válogatott.

A mérkőzésről – galériával – oldalunkon természetesen a lefújást követően beszámolunk.

 

