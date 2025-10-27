október 27., hétfő

Szabina névnap

Dr. Csik Ferenc-emlékverseny

42 perce

Hetvenhét győri érem Sopronban

Címkék#győri#Zámbó Anna Villő#Dr Csik Ferenc-emlékverseny#Magyarország

Kisalföld.hu
Hetvenhét győri érem Sopronban

Sopronban idén 44. alkalommal rendezték meg a nagy presztízsű Dr. Csik Ferenc-emlékversenyt, amelyre 20 egyesület több mint 250 versenyzője érkezett Magyarországról, Csehországból, Szlovákiából, Ausztriából, Svájcból és Romániából.

Az UNI Győri Úszó SE 65 versenyzővel képviseltette magát, versenyzői nyakába 38 arany-, 18 ezüst-, 21 bronzérem került.
A verseny egyik legemlékezetesebb pillanata Zámbó Anna Villő nevéhez fűződik, aki 50 méteres női pillangóúszásban új évjáratos csúcsot úszott, nemcsak a 13, de a 14 évesek között is rekordot döntött.

Teljesítményük méltó tisztelgés volt Dr. Csik Ferenc emléke előtt, és biztató jel a jövőre nézve: a győri úszósport fiataljai készen állnak a nagy kihívásokra.

