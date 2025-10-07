Hét ETO-játékos címeres mezben

Az ETO FC csapatából hét játékos kapott meghívót különböző válogatott keretekbe.

A magyar A válogatottban Vitális Milán, az U21-ben Bíró Barnabás, Bánáti Kevin és Vingler László (tartalék Huszár Marcell) szerepelhet. Az U19-es csapatnak Kocsis Botond és Décsy Ádám tagja.

Az ukrán U20-as válogatottal ezekben a napokban a chilei világbajnokságon küzd hazája színeiért Olaksandr Piscsur.