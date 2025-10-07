október 7., kedd

1 órája

Hét ETO-játékos címeres mezben

Címkék#Vingler László#Bánáti Kevin#Bíró Barnabás#ETO FC

Hét ETO-játékos címeres mezben

Vitális Milán

Az ETO FC csapatából hét játékos kapott meghívót különböző válogatott keretekbe.

A magyar A válogatottban Vitális Milán, az U21-ben Bíró Barnabás, Bánáti Kevin és Vingler László (tartalék Huszár Marcell) szerepelhet. Az U19-es csapatnak Kocsis Botond és Décsy Ádám tagja. 

Az ukrán U20-as válogatottal ezekben a napokban a chilei világbajnokságon küzd hazája színeiért Olaksandr Piscsur.

