Labdarúgás
2 órája
Hét ETO-játékos címeres mezben
Vitális Milán
Az ETO FC csapatából hét játékos kapott meghívót különböző válogatott keretekbe.
A magyar A válogatottban Vitális Milán, az U21-ben Bíró Barnabás, Bánáti Kevin és Vingler László (tartalék Huszár Marcell) szerepelhet. Az U19-es csapatnak Kocsis Botond és Décsy Ádám tagja.
Az ukrán U20-as válogatottal ezekben a napokban a chilei világbajnokságon küzd hazája színeiért Olaksandr Piscsur.
