MOL Magyar Kupa

1 órája

Helytállt, de búcsúzott a Mezőörs

Címkék#Magyar Kupa#Mezőörs#labdarúgás#Vasas

Az NB II-ben listavezető Vasas FC hazai pályán simán, 3-0-ra legyőzte a vármegyei I. osztályú Mezőörs együttesét a labdarúgó MOL Magyar Kupa negyedik fordulójában.

Sánta Andrásék jó mérkőzést játszottak a Vasassal.

Fotó: Nemzeti Sport/Török András

Vasas FC–Mezőörs KSE 3–0 (1–0)
Budapest, Illovszky-stadion, MOL Magyar Kupa-mérkőzés, 4. forduló, 1470 néző. V.: Derdák.
Vasas: Molnár Zs. – Pávkovics, Sztojka, Iyinbor, Ódor (Hei, 76.) – Rab (Hidi M., 67.), Urblík (Ottocsák, a szünetben) –  Radó, Zimonyi (Doktorics, 76.), Horváth R. – Pethő (Jován, 78.). Edző: Erős Gábor.
Mezőörs: Sánta – Deákovits, Wágenhoffer, Vári, Pankotai, Böröczky (Kerékgyártó Á., 81.) –  Nagy P. (Böcskey, 81.), Tóth L. (Szabó L., 68.), Végh T., Kerékgyártó D. (Nagy K., 68.) – Vörös Torma (Szántó, 81.). Edző: Germán Ferenc.
Gsz.: Wágenhoffer (27., öngól), Pethő (72.), Horváth R. (91.).

27. p: Radó ívelt a kapu elé a bal oldalról szabadrúgásból, a labda pedig a tisztázni igyekvő Wágenhoffer lábáról a vendégkapu jobb oldalába vágódott. 1–0.
72. p: Előbb Sánta, majd Vári mentett a gólvonalon, a kipattanó labdát aztán Pethő vágta a bal sarokba. 2–0.
91. p: Horváth R. a vendég 16-oson belül egy jó csel után, 15 m-ről a jobb sarokba csavart. 3–0. 
Bár az előző bajnokijához képest alaposan kicserélődött kerettel lépett pályára  a Vasas, a fővárosi együttes szinte azonnal kapuja elé szorította a vendégcsapatot. Egy szöglet utáni szituációt kivéve komolyabb helyzetet azonban nem tudott  kialakítani a Vasas, egészen a 27. percig. A bekapott találat után kicsit kijött a szorításból a Mezőörs, Böröczky előtt adódott lehetőség, aki azonban nem találta el jól a labdát. Szünet után több nagyobb helyzete is akadt a hazai csapatnak, de Sánta sokáig a helyén volt. Bátrabb lett a Mezőörs is, helyzete is akadt, ám aztán a Vasas lőtt újabb gólt, amivel el is dőlt a mérkőzés, amit a ráadásban egy újabb találattal zárt le.

Germán Ferenc: – Amit terveztünk, azt hellyel-közzel sikerült megvalósítanunk, az első félidőben jól védekeztünk, nem tudott rajtunk átrohanni az ellenfelünk. Talán túl sok energiát kellett a védekezésbe fektetnünk, igaz, ha egy-nullánál kihasználjuk a helyzetünket, lehet, izgalmasabb lett volna  a mérkőzés. A srácok rengeteg munkát tettek bele meccsbe, le a kalappal előttük.
Böröczky Bálint: – Azt csináltuk, amit ilyenkor egy kiscsapatnak kell. Amíg bírtuk a nyomást, nem talált rajtunk a Vasas fogást. Emelt fővel, élményekkel utazhatunk haza. 
Sánta András: – Nagyszerű volt újra villanyfényes, tévés mérkőzésen játszani, élvonalbeli emlékeket idézett fel bennem. A  meccs nem csak engem, minden csapattársamat feldobta. Korábban két NB III-as csapatot búcsúztattunk, és most is jól védekeztünk, de aztán elkerülhető két gólt kaptunk, a végén pedig, amikor már jobban kinyíltunk, kihasználta ezt a Vasas, amely megérdemelten győzött és jutott tovább.

 

 

