Helytállt, de búcsúzott a Mezőörs

Vasas FC–Mezőörs KSE 3–0 (1–0)

Budapest, Illovszky-stadion, MOL Magyar Kupa-mérkőzés, 4. forduló, 1470 néző. V.: Derdák.

Vasas: Molnár Zs. – Pávkovics, Sztojka, Iyinbor, Ódor (Hei, 76.) – Rab (Hidi M., 67.), Urblík (Ottocsák, a szünetben) – Radó, Zimonyi (Doktorics, 76.), Horváth R. – Pethő (Jován, 78.). Edző: Erős Gábor.

Mezőörs: Sánta – Deákovits, Wágenhoffer, Vári, Pankotai, Böröczky (Kerékgyártó Á., 81.) – Nagy P. (Böcskey, 81.), Tóth L. (Szabó L., 68.), Végh T., Kerékgyártó D. (Nagy K., 68.) – Vörös Torma (Szántó, 81.). Edző: Germán Ferenc.

Gsz.: Wágenhoffer (27., öngól), Pethő (72.), Horváth R. (91.).

27. p: Radó ívelt a kapu elé a bal oldalról szabadrúgásból, a labda pedig a tisztázni igyekvő Wágenhoffer lábáról a vendégkapu jobb oldalába vágódott. 1–0.

72. p: Előbb Sánta, majd Vári mentett a gólvonalon, a kipattanó labdát aztán Pethő vágta a bal sarokba. 2–0.

91. p: Horváth R. a vendég 16-oson belül egy jó csel után, 15 m-ről a jobb sarokba csavart. 3–0.

Bár az előző bajnokijához képest alaposan kicserélődött kerettel lépett pályára a Vasas, a fővárosi együttes szinte azonnal kapuja elé szorította a vendégcsapatot. Egy szöglet utáni szituációt kivéve komolyabb helyzetet azonban nem tudott kialakítani a Vasas, egészen a 27. percig. A bekapott találat után kicsit kijött a szorításból a Mezőörs, Böröczky előtt adódott lehetőség, aki azonban nem találta el jól a labdát. Szünet után több nagyobb helyzete is akadt a hazai csapatnak, de Sánta sokáig a helyén volt. Bátrabb lett a Mezőörs is, helyzete is akadt, ám aztán a Vasas lőtt újabb gólt, amivel el is dőlt a mérkőzés, amit a ráadásban egy újabb találattal zárt le.