Hazai pályán veszített az ETO Akadémia

ETO Akadémia-Opus Tigáz Tatabánya 1-2 (1-1)

Győr, 100 néző. V.: Horváth M.

ETO Akadémia: Szabó - Bíró, Urblík, Miangue (Szarka, 46.), Vladiou (Csorba D., 61.), Vingler (Kiss M., 61.), Tollár, Zivkovic, Piscsur, Huszár (Mascoee, 46.), Njie. Edző: Nagy Ádám.

Tatabánya: Zelizi - Buna, Biben, Szegleti, Preklet, Vass P. (Katona, 68.), Major (Árvai, 66.), Letenyei, Sandal (Németh, 92.), Gaszner, Tóth B. (Mártonfi, 68.). Edző: Horváth Ferenc.

Gsz.: Piscsur (2.), ill. Major (39.), Árvai (71.).

Kiállítva: Bíró (73.), Csorba D. (90+2.), ill. Szegleti (58.).

A rengeteg kihagyott helyzet megbosszúlta magát győri szempontból.

Nagy Ádám: - Luxus ennyi helyzetet kihagyni. Az eredmény miatt nagyon csalódott vagyok.

