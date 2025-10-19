1 órája
Hazai pályán veszített az ETO Akadémia
ETO Akadémia-Opus Tigáz Tatabánya 1-2 (1-1)
Győr, 100 néző. V.: Horváth M.
ETO Akadémia: Szabó - Bíró, Urblík, Miangue (Szarka, 46.), Vladiou (Csorba D., 61.), Vingler (Kiss M., 61.), Tollár, Zivkovic, Piscsur, Huszár (Mascoee, 46.), Njie. Edző: Nagy Ádám.
Tatabánya: Zelizi - Buna, Biben, Szegleti, Preklet, Vass P. (Katona, 68.), Major (Árvai, 66.), Letenyei, Sandal (Németh, 92.), Gaszner, Tóth B. (Mártonfi, 68.). Edző: Horváth Ferenc.
Gsz.: Piscsur (2.), ill. Major (39.), Árvai (71.).
Kiállítva: Bíró (73.), Csorba D. (90+2.), ill. Szegleti (58.).
A rengeteg kihagyott helyzet megbosszúlta magát győri szempontból.
Nagy Ádám: - Luxus ennyi helyzetet kihagyni. Az eredmény miatt nagyon csalódott vagyok.