Hatalmas sikert hozott a futóverseny + nyilatkozatok

Jubileumi, 20. évfordulóját ünnepelte a Soproni Városi Szabadidősport Szövetség Félmaraton-Európa Futás versenye. A rekord létszámú előnevezést még az indulás előtt sikerült növelni a futni vágyóknak. Ideális őszi, napfényes időben 875-n álltak rajthoz.

Külön érdekessége volt a jubileumi futóversenynek, hogy az idei évben először indítottak gyermek futamokat 2 kilométeres távon, majd a felnőttek indulhattak a 7., 14., 21 kilométeres táv megtételére. A szövetség vezetése a sportolók kérésének eleget téve 2019 óta Sopron belterületén, történelmi városrészeket is érintve, tervezi meg a 21,97 kilométeres távot, amit a Nemzetközi Atlétikai Szövetség és az AIMS hitelesített. A rekord létszám szervezése nagy kihívás volt, de mindenki megelégedésére sikeresen vették az akadályt a szervezők.

Gál Csaba, az MVM Egyesület elnöke: - Tavaly még díjátadó voltam, de Csiszár Szabolcs alpolgármesterrel és Kósa Istvánnal, a szövetség elnökével úgy döntöttünk, hogy a villamosenergia iparban dolgozó sportolókkal elindulunk az MVM Európa Futás félmaratonon. Sikeres együttműködés, igazi közösségépítő szervezés volt. Reményeim szerint a jövő évi 15. Iparági Futótalálkozót ismét közös futással ünnepelhetjük. Soproni kötődésem révén - 2002-ben érettségiztem a Berzsenyi Dániel Líceum és Gimnáziumban - is mindig szívesen gondolok fiatal éveimre és jövök ezért Sopronba. Azért szép a sport, mert összeköt bennünket.

Horváth Tamás, a Médiakult Kft. tulajdonosa: - Ez a nap a sportolás, a futás, az egészséges életmód ünnepe. Gratulálok a szervezőknek, hogy rekordlétszámú nevezéssel hibátlanul megbirkóztak.

Pölöskei Dóra, a Tercia hálózat résztulajdonosa: - Nagy boldogság, hogy a lányommal együtt teljesítettük a távot. Igazi családi nap volt ideális időben.

Harrer Abosi Beatrix, a Harrer Csokoládégyár tulajdonosa: - Huszonegyedik századi technika, figyelmes, jó szervezés volt a jellemző. Ami külön öröm, hogy a férjem is jó időt futva teljesítette a távot.

Csiszár Szabolcs alpolgármester: - Nagy köszönet a szervezőknek, a futóknak és a családoknak, akik megtisztelték a rendezvényt. Országosan is elismerést kiváltó csodálatos szép napot tudtunk varázsolni a mintegy sportolónak.