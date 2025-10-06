október 6., hétfő

Labdarúgás

34 perce

Hat pont a Gyirmót előnye az NB III-ban

NB III, Weitner Ádám, Gyirmót FC Győr, ETO Akadémia

Kisalföld.hu
Hat pont a Gyirmót előnye az NB III-ban

Fotó: gyirmotfc.hu

A Gyirmót FC Győr továbbra is egyedüli százszázalékos csapat a Nemzeti Bajnokságban. Az elmúlt hétvégén Dorogon nyerte meg a rangadót.
10/10 - ezzel nyugtázták Gyirmóton az NB III, Északnyugati csoportjának tizedik fordulóját, hiszen a kék-sárgák eddig valamennyi mérkőzésüket megnyerték a jelenlegi bajnokságban.
Dorogon elméletileg rangadót játszottak Weitner Ádám tanítványai, a három pont sorsa azonban egy pillanatig sem volt kérdéses (3-1). 
A Gyirmót a következő két fordulóban hazai pályán játszik, előbb az ETO Akadémiát, majd a Credobus Mosonmagyaróvárt fogadja. Utóbbi igazi  presztízsmeccsnek ígérkezik.

A bajnokság állása
    1.    Gyirmót    10    10    0    0    40    -    8    30
    2.    Puskás A. II    10    8    0    2    22    -    7    24
    3.    Dorog    10    7    0    3    15    -    11    21
    4.    M.-óvár    10    6    2    2    20    -    8    20
    5.    Tatabánya    10    6    0    4    17    -    15    18
    6.    Komárom    10    5    2    3    15    -    11    17
    7.    FC Sopron    10    5    1    4    14    -    18    16
    8.    ETO Akadémia    10    4    1    5    17    -    21    13
    9.    Bicske    10    3    3    4    15    -    15    12
    10.    Veszprém    10    3    2    5    11    -    14    11
    11.    Pápa    10    3    1    6    18    -    20    10
    12.    Zsámbék    10    3    1    6    16    -    30    10
    13.    Balatonfüred    10    2    4    4    10    -    16    10
    14.    Budaörs    10    2    2    6    12    -    23    8
    15.    Újpest II    10    1    2    7    10    -    24    5
    16.    Haladás    10    1    1    8    10    -    21    4

