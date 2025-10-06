Hat pont a Gyirmót előnye az NB III-ban

A Gyirmót FC Győr továbbra is egyedüli százszázalékos csapat a Nemzeti Bajnokságban. Az elmúlt hétvégén Dorogon nyerte meg a rangadót.

10/10 - ezzel nyugtázták Gyirmóton az NB III, Északnyugati csoportjának tizedik fordulóját, hiszen a kék-sárgák eddig valamennyi mérkőzésüket megnyerték a jelenlegi bajnokságban.

Dorogon elméletileg rangadót játszottak Weitner Ádám tanítványai, a három pont sorsa azonban egy pillanatig sem volt kérdéses (3-1).

A Gyirmót a következő két fordulóban hazai pályán játszik, előbb az ETO Akadémiát, majd a Credobus Mosonmagyaróvárt fogadja. Utóbbi igazi presztízsmeccsnek ígérkezik.

A bajnokság állása

1. Gyirmót 10 10 0 0 40 - 8 30

2. Puskás A. II 10 8 0 2 22 - 7 24

3. Dorog 10 7 0 3 15 - 11 21

4. M.-óvár 10 6 2 2 20 - 8 20

5. Tatabánya 10 6 0 4 17 - 15 18

6. Komárom 10 5 2 3 15 - 11 17

7. FC Sopron 10 5 1 4 14 - 18 16

8. ETO Akadémia 10 4 1 5 17 - 21 13

9. Bicske 10 3 3 4 15 - 15 12

10. Veszprém 10 3 2 5 11 - 14 11

11. Pápa 10 3 1 6 18 - 20 10

12. Zsámbék 10 3 1 6 16 - 30 10

13. Balatonfüred 10 2 4 4 10 - 16 10

14. Budaörs 10 2 2 6 12 - 23 8

15. Újpest II 10 1 2 7 10 - 24 5

16. Haladás 10 1 1 8 10 - 21 4