1 órája
Hat pont a Gyirmót előnye az NB III-ban
Fotó: gyirmotfc.hu
A Gyirmót FC Győr továbbra is egyedüli százszázalékos csapat a Nemzeti Bajnokságban. Az elmúlt hétvégén Dorogon nyerte meg a rangadót.
10/10 - ezzel nyugtázták Gyirmóton az NB III, Északnyugati csoportjának tizedik fordulóját, hiszen a kék-sárgák eddig valamennyi mérkőzésüket megnyerték a jelenlegi bajnokságban.
Dorogon elméletileg rangadót játszottak Weitner Ádám tanítványai, a három pont sorsa azonban egy pillanatig sem volt kérdéses (3-1).
A Gyirmót a következő két fordulóban hazai pályán játszik, előbb az ETO Akadémiát, majd a Credobus Mosonmagyaróvárt fogadja. Utóbbi igazi presztízsmeccsnek ígérkezik.
A bajnokság állása
1. Gyirmót 10 10 0 0 40 - 8 30
2. Puskás A. II 10 8 0 2 22 - 7 24
3. Dorog 10 7 0 3 15 - 11 21
4. M.-óvár 10 6 2 2 20 - 8 20
5. Tatabánya 10 6 0 4 17 - 15 18
6. Komárom 10 5 2 3 15 - 11 17
7. FC Sopron 10 5 1 4 14 - 18 16
8. ETO Akadémia 10 4 1 5 17 - 21 13
9. Bicske 10 3 3 4 15 - 15 12
10. Veszprém 10 3 2 5 11 - 14 11
11. Pápa 10 3 1 6 18 - 20 10
12. Zsámbék 10 3 1 6 16 - 30 10
13. Balatonfüred 10 2 4 4 10 - 16 10
14. Budaörs 10 2 2 6 12 - 23 8
15. Újpest II 10 1 2 7 10 - 24 5
16. Haladás 10 1 1 8 10 - 21 4