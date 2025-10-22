október 22., szerda

Előd névnap

20°
+18
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Motherson Mosonmagyaróvár

1 órája

Három játékos két válogatottban

Címkék#Motherson Mosonmagyaróvár#montenegró#Pipy Wolfs#Andrijana Tatar#Katarina Dzaferovic

Kisalföld.hu
Három játékos két válogatottban

Fotó: 1twente.nl

A Motherson Mosonmagyaróvár női csapatából a válogatott összetartás hetén három játékos lépett pályára az Európa-bajnoki selejtező mérkőzéseken. A montenegrói válogatott színeiben Katarina Dzaferovic és Andrijana Tatar, míg a holland nemzeti csapatbaa Pipy Wolfs kapott meghívót. 
A montenegrói csapat két alkalommal is győztesen hagyta el a pályát.
Elsőként Portugáliát győzték le 29–22-re, ahol Katarina Dzaferovic remek teljesítményt nyújtott: 6 lövésből 5 gólt szerzett (83 százalékos hatékonyság). A második találkozón, a Feröer-szigetek ellen győztek 32–26-ra, ekkor 2 góllal járult hozzá a sikerhez. Andrijana Tatar mindkét mérkőzésen a keret tagja volt.

A holland válogatottban Pipy Wolfs csak a Bosznia-Hercegovina ellen lépett pályára, ahol két találatig jutott. A hollandok nagy különbséggel győztek (39–19). Az Olaszország elleni mérkőzést Pipy kihagyta.

A magyar válogatottban ezúttal mosonmagyaróvári játékos nem szerepelt. (Forrás: mkcse)

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu