Három játékos két válogatottban

A Motherson Mosonmagyaróvár női csapatából a válogatott összetartás hetén három játékos lépett pályára az Európa-bajnoki selejtező mérkőzéseken. A montenegrói válogatott színeiben Katarina Dzaferovic és Andrijana Tatar, míg a holland nemzeti csapatbaa Pipy Wolfs kapott meghívót.

A montenegrói csapat két alkalommal is győztesen hagyta el a pályát.

Elsőként Portugáliát győzték le 29–22-re, ahol Katarina Dzaferovic remek teljesítményt nyújtott: 6 lövésből 5 gólt szerzett (83 százalékos hatékonyság). A második találkozón, a Feröer-szigetek ellen győztek 32–26-ra, ekkor 2 góllal járult hozzá a sikerhez. Andrijana Tatar mindkét mérkőzésen a keret tagja volt.

A holland válogatottban Pipy Wolfs csak a Bosznia-Hercegovina ellen lépett pályára, ahol két találatig jutott. A hollandok nagy különbséggel győztek (39–19). Az Olaszország elleni mérkőzést Pipy kihagyta.

A magyar válogatottban ezúttal mosonmagyaróvári játékos nem szerepelt. (Forrás: mkcse)