Harcosok klubja

A magyar labdarúgó-szurkolók nagy többsége valószínű, előre vereséget kalkulált a lisszaboni, portugálok elleni válogatott mérkőzésre. Talán nem a kishitűség miatt, ezt „üzente” a papírforma és a két válogatott közös történelme. Nemzeti csapatunk ugyanis az elmúlt évtizedekben még soha nem tudta legyőzni a keddi házigazdát – pedig volt idő, amikor Puskás, Kocsis, majd később Albert, Bene, nota bene Gera rohamozta a luzitánok kapuját –, másrészt a két válogatott csatájában a legutóbbi meccsig négy döntetlen született, 11 alkalommal pedig a portugálok nyertek.

Győzni ugyan ezúttal sem sikerült a magyar csapatnak, ám gondolom, ezért egyetlen honfitársunk sem elégedetlenkedik. Szoboszlaiék olyan bátor, harcos és olykor látványos játékkal rukkoltak elő a világ legjobbjai között számon tartott hazaiak ellen, amihez foghatót régen láttunk.

Marco Rossi szövetségi kapitány szerint Lisszabonban játszottuk az elmúlt két év legjobb meccsét, mások továbbmentek, szerintük a magyar válogatott 2021–22 óta nem játszott olyan magas szinten, mint a portugál fővárosban. A végeredmény 2–2 lett és a meccs statisztikái is azt mutatják, mindenben teljesen pariban voltunk a portugálokkal: ők 20-at lőttek kapura, mi 17-et, ők 8-szor céloztak pontosan, mi 7-szer, ők 5 szögletet rúgtak, mi 4-et – de egyikből gólt értünk el –, nagy helyzetből pedig eggyel többet alakítottunk ki (5–6).

A meccs színvonala felcsigázta az országot. Az egyik nem kormánypárti és nem sportos televízió műsorában is téma volt a magyar csapat remek játéka, merthogy a futball mindenkit érdekel. Azt is elemezték, a számszerűségén kívül ez a pont mennyit érhet a világbajnoki szereplésért kiírt menetelésben.

Reméljük, sokat.

