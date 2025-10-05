október 5., vasárnap

Jégkorong

57 perce

Győzelemmel kezdett az UNI Győr ETO HC

Címkék#Széchenyi Egyetem#Andersen Liga#Odnoga Mátyás#UNI Győr ETO HC#jégkorongcsapat

Kisalföld.hu
Fotó: @csigai_sportphotography

Lendületes, gólgazdag mérkőzéssel kezdte meg hazai szereplését a Széchenyi Egyetem felnőtt jégkorongcsapata, az UNI GYŐR ETO HC az Andersen Liga 2025/26-os idényében. A Győri Egyetemi Jégsport Központban megrendezett találkozón a hazai csapat 8–5-re győzte le a Goodwill Pharma Stilaxx Szeged együttesét.

 A találkozó után Odnoga Mátyás, a győri csapat vezetőedzője így értékelt:

"Tetszett a hozzáállásunk és a tempó, amit diktáltunk. Még vannak hibák, amiken dolgoznunk kell, de ha ilyen elszántsággal játszunk, akkor sok örömet fogunk még szerezni a szurkolóinknak.”
A győzelem után nem kell sokat várni a következő hazai mérkőzésre sem:
október 11-én, szombaton 17:30-kor ismét a Győri Egyetemi Jégsport Központban az Andersen Ligába visszatérő DAB-ASP csapatát fogadja az ETO HC.
 

