október 12., vasárnap

Miksa névnap

16°
+21
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Női labdarúgás

2 órája

Győzelemmel hangolt a szerdai rangadóra az ETO

Címkék#Simple Női Liga NB I#ETO FC#női labdarúgás

Az ETO kétgólos sikert aratott a DVTK felett a női NB I 7. fordulójában.

Győzelemmel hangolt a szerdai rangadóra az ETO

Süle Dóra

Fotó: eto.hu

ETO FC–DVTK 3–1 (2–1)
Győr, Simple Női Liga, NB I. V.: Bognár R.
ETO: Borók – Jákri (Topalov, 82.), Savanya, Süle, Matos (Oroszi, 93.), Vida (Csuhai, 82.), Kocsán, Abambila (Thalita, 64.), Öreg, Sali, Kovács L. Megbízott edző: Süle János.
DVTK: Orgványi – Nagy P., Katona, Ezer (Böröczky, 74.), szolomájer, Mikó, simon, Havasi, Leal, Myhal (Pierre-Jerome, 46.), Madarász. Edző: Bém Gábor.
Gsz.: Kocsán (14.), Savanya (40., 88.), ill. Simon (45.).


Negyven perc alatt kétgólos előnyt szerzett a hazai együttes – előbb  a győriek gólfelelőse, Kocsán talált a hálóba, majd Savanya büntetőből vette be a kaput –, az első játékrész hajrában azonban Simon révén szépített a vendégcsapat. A fordulás után  már csak egy gól született, amit a hazaiak szereztek (Savany ezúttal is is 11-esből lőtt  a kapuba), ezzel a győriek  szerezték meg a három bajnoki pontot.
Az élmezőny állása: 1. MTK, 19 pont, 2. FTC, 19 pont, 3. Puskás Akadémia, 16 pont, 4. ETO FC, 13 pont, 5. Szeged, 12 pont.

A győriek a bajnokságban szerdán (október 15-én) 18 órakor az éllovas MTK-t fogadják. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu