Győzelemmel hangolt a szerdai rangadóra az ETO

ETO FC–DVTK 3–1 (2–1)

Győr, Simple Női Liga, NB I. V.: Bognár R.

ETO: Borók – Jákri (Topalov, 82.), Savanya, Süle, Matos (Oroszi, 93.), Vida (Csuhai, 82.), Kocsán, Abambila (Thalita, 64.), Öreg, Sali, Kovács L. Megbízott edző: Süle János.

DVTK: Orgványi – Nagy P., Katona, Ezer (Böröczky, 74.), szolomájer, Mikó, simon, Havasi, Leal, Myhal (Pierre-Jerome, 46.), Madarász. Edző: Bém Gábor.

Gsz.: Kocsán (14.), Savanya (40., 88.), ill. Simon (45.).



Negyven perc alatt kétgólos előnyt szerzett a hazai együttes – előbb a győriek gólfelelőse, Kocsán talált a hálóba, majd Savanya büntetőből vette be a kaput –, az első játékrész hajrában azonban Simon révén szépített a vendégcsapat. A fordulás után már csak egy gól született, amit a hazaiak szereztek (Savany ezúttal is is 11-esből lőtt a kapuba), ezzel a győriek szerezték meg a három bajnoki pontot.

Az élmezőny állása: 1. MTK, 19 pont, 2. FTC, 19 pont, 3. Puskás Akadémia, 16 pont, 4. ETO FC, 13 pont, 5. Szeged, 12 pont.