Sportlövészet
41 perce
Győri Induló a kairói vb-n
A Magyar Sportlövők Szövetségének elnöksége jóváhagyta a november 6-18. között Kairóban megrendezendő puska és pisztoly vb-n induló magyar versenyzők névsorát.
A Győri Lövész Klub versenyzője, Laczik Dávid gyorstüzelő pisztolyban képviseli a magyar színeket. Laczik Dávid juniorkorúként indul a felnőtt vb-n.
