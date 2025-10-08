2 órája
A betegségek ellenére jól teljesítettek a győrzámolyi kendósok
A közelmúltban rendeztek a fiatalabb korosztálynak versenyt. A győrzámolyi kendósok jól teljesítettek a szezon első megmérettetésén.
A közelmúltban rendezték a junior kendó-kupát, ahol a győrzámolyi kendósok – Szigetközi Junior KK versenyzői – közül hárman indultak, ugyanis betegségek hátráltatták a többi gyerekeket a felkészülésben és a részvételben.
A három induló viszont szépen kitett magáért. Dubi Mátyás serdülő kategóriában második helyezést ért el, nagyon jó hangulatú és energiájú döntőben maradt alul egy ponttal. A döntő előtti mérkőzései is nagyon erőteljes kendót mutattak.
Székely Áron most váltott korosztályt, a serdülőben ő volt az egyik legfiatalabb versenyző, de a Legjobb Küzdőszellem díja is tanúskodik a harciasságáról.
A junior korosztályban Anda Gellért képviselte a klubot, ő a csoportjából kijutva az egyenes kiesés első körében búcsúzott.
A győrzámolyi kendósok edzője elégedett
Dubi Attila edző így értékelt: – Ez a verseny nekünk picit mindig nehezebb, mert a gyerekek a nyári vakációból még nem teljesen érkeznek meg a kemény munkába, ennek ellenére szép eredményeket értek el. Készülünk a novemberi egyéni bajnokságra.