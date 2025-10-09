Győriekkel nyertek vb-t a magyar jogászok - videóval

A magyar csapat tavaly ezüst­éremmel térhetett haza a 2024-es spanyolországi jogászok és jogi munkakörben dolgozók számára rendezett kispályás labdarúgó Európa-bajnokságról, majd még nagyobb sikert elérve, bronzérmes lett a jogászok dubaji világbajnokságán.

A győztes magyar válogatott, hátsó sor, balról: Matkovics Gábor csapatvezető, dr. Zsidi Zsombor, dr. Emri Attila, dr. Zimermann Zoltán, dr. Stetina Zsolt, dr. Posta Attila, dr. Nagy Ágoston, dr. Bertha Valentin, dr. Tímár Dániel. Első sor: dr. Tóvizi Patrik, Szalka Máté, Papp Bence, dr. Nagy Ottó, dr. Kaposi Gergely, Nagy Lionel, Németh Milán, dr. Csatár Miklós, dr. Szaiff László.

Idén Portugáliában rendezték meg az úgynevezett Lawyers World Cup-ot, ahol szabad kategóriában 12 erős együttes, köztük a magyar csapat mérhette össze tudását.

„A legfontosabb különbség, hogy ezúttal nagypályán játszottunk, s egy olyan kategóriában, ahol nem volt életkor megkötés, vagyis itt voltak a legdinamikusabb meccsek az egész vébén – emelte ki dr. Csatár Miklós a magyar válogatott egyik győri játékosa. – Nyilván azért voltak megkötések, a huszonnégyes keretben – mi egyébként nem voltunk annyian – csupán három, korábban nem profi, külsős szerepelhetett, nálunk közülük ketten jogi asszisztensek. Öt nap alatt hat mérkőzést játszottunk. A csoportmeccsek kétszer harmincöt percesek voltak, ami komoly erőnlétet igényelt, főképp úgy, hogy mi a vb előtt néhány héttel a pulai kispályás Nemzetek Kupján szerepeltünk, s lettünk ötödikek.”

Ezzel együtt a magyar csapat simán lett csoportelső.

„Előbb a marokkói csapatot, majd a portói együttest, végül az indiai gárdát is sikerült legyőznünk. Az egyenes kieséses szakaszban nagyon kemény meccset vívtunk a guatemalaiakkal. Az összecsapáson négy piros- és tíz sárga lapot osztott ki a játékvezető. Öt-kettőre nyertünk, s jöhetett az elődöntő, ahol a lengyeleken sikerült túljutnunk. A döntőben a mindig erős olasz csapattal kerültünk szembe. Az első félidő végén még ők vezettek kettő-nullára, de végül négy-kettőre mi nyertünk. A már kétszer negyven perces fináléban a minőségi játékosaink mellett sokat számított, hogy mi bírtuk jobban fizikálisan döntőt.”