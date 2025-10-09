2 órája
Győriekkel nyertek vb-t a magyar jogászok - videóval
Tavaly még „csupán” bronzérmes volt, idén megnyerte az ügyvédek nem hivatalos világbajnokságát a soraiban több győri játékost is felvonultató magyar jogászválogatott.
A magyar jogász csapat tavaly ezüstéremmel térhetett haza a 2024-es spanyolországi jogászok és jogi munkakörben dolgozók számára rendezett kispályás labdarúgó Európa-bajnokságról, majd még nagyobb sikert elérve, bronzérmes lett a jogászok dubaji világbajnokságán.
Idén Portugáliában rendezték meg az úgynevezett Lawyers World Cup-ot, ahol szabad kategóriában 12 erős együttes, köztük a magyar csapat mérhette össze tudását.
„A legfontosabb különbség, hogy ezúttal nagypályán játszottunk, s egy olyan kategóriában, ahol nem volt életkor megkötés, vagyis itt voltak a legdinamikusabb meccsek az egész vébén – emelte ki dr. Csatár Miklós a magyar válogatott egyik győri játékosa. – Nyilván azért voltak megkötések, a huszonnégyes keretben – mi egyébként nem voltunk annyian – csupán három, korábban nem profi, külsős szerepelhetett, nálunk közülük ketten jogi asszisztensek. Öt nap alatt hat mérkőzést játszottunk. A csoportmeccsek kétszer harmincöt percesek voltak, ami komoly erőnlétet igényelt, főképp úgy, hogy mi a vb előtt néhány héttel a pulai kispályás Nemzetek Kupján szerepeltünk, s lettünk ötödikek.”
Ezzel együtt a magyar csapat simán lett csoportelső.
„Előbb a marokkói csapatot, majd a portói együttest, végül az indiai gárdát is sikerült legyőznünk. Az egyenes kieséses szakaszban nagyon kemény meccset vívtunk a guatemalaiakkal. Az összecsapáson négy piros- és tíz sárga lapot osztott ki a játékvezető. Öt-kettőre nyertünk, s jöhetett az elődöntő, ahol a lengyeleken sikerült túljutnunk. A döntőben a mindig erős olasz csapattal kerültünk szembe. Az első félidő végén még ők vezettek kettő-nullára, de végül négy-kettőre mi nyertünk. A már kétszer negyven perces fináléban a minőségi játékosaink mellett sokat számított, hogy mi bírtuk jobban fizikálisan döntőt.”
A vb legjobb játékosa Németh Milán, gólkirálya Nagy Lionel lett.