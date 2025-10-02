október 2., csütörtök

Triatlon

1 órája

Győri versenyzők remekeltek a máltai junior Európa-kupán

Győri versenyzők remekeltek a máltai junior Európa-kupán

A győri Szász Csenge és Szabó Levente, a KisTri Team SE versenyzői a hétvégén a máltai Birzebbugában rendezett Junior Európa Kupa futamon álltak rajthoz. 

győri
Szász Csenge győri triatlonos.

Mindketten még csak 17 évesek, ennek ellenére a náluk idősebbek mezőnyében is kimagaslóan szerepeltek:

Szabó Levente a 8. helyen ért célba.

A verseny kifejezetten erős nemzetközi mezőnyt vonultatott fel, így az eredményük bizakodásra ad okot.

Győri klub a triatlon hazai térképén

Kis Gyula, a KisTri Team SE vezetőedzője így értékelt:
„Azt gondolom, ezek az eredmények megmutatják, hogy jó úton járunk. A győri szakosztályunk folyamatosan fejlődik, és sikerül évről évre egyre jobb hazai – és most már nemzetközi – eredményeket elérnünk. A junior Európa-kupán elért helyezések mindenképpen reménytkeltőek és óriási önbizalmat, motivációt jelentenek fiatal sportolóinknak a jövőt tekintve. Büszke vagyok rá, hogy sikerült visszahelyeznünk Győrt a triatlon hazai térképére.”

A két versenyző sikerében nagy szerepet játszottak a KisTri Team edzői: Harcsáné Auerbach Petra, Kutács Zsolt, Fürnstall Benjamin, Szalmásy Balázs, Nagy Richárd, Kis Gyula, valamint a GYÚSE-ból Petrov Árpád.

