Győri sikerek a hagyományos plzeni nemzetközi versenyen

Kiemelkedő teljesítménnyel zárta a hétvégét az UNI-Győri Úszó SE csapata a csehországi Plzenben megrendezett 28. nemzetközi úszóviadalon, a „Plzenské Sprinty” elnevezésű versenyen. A rangos esemény a Cseh-kupasorozat része, amelyen hazai és külföldi élversenyzők mérették meg magukat.

ülönösen Sebestyén Dalma és Szentes Bence remekeltek, előbbi 2, utóbbi 1 aranyérmet is nyert. Mellettük Vass Brigitta és Kováts Alex több számban is dobogóra állhatott.

Deák Levente hosszútávúszóként értékes negyedik helyeket szerzett 400, 800 és 1500 m gyorson.

„Ez a verseny fontos állomás volt számunkra az őszi szezonban, és büszkék vagyunk a győri csapat minden tagjára, akik remekül helytálltak ebben az erős mezőnyben” – értékelt a versenyt követően a szakmai stáb.

Az UNI-Győri Úszó SE versenyzői összesen 3 arany-, 5 ezüst- és 5 bronzérmet szereztek, valamint számos döntős helyezést értek el. A siker újabb bizonyítéka a klub szakmai munkájának.