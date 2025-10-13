Győrben nyomokban kézilabdázást is tartogatott a meccs

A Győri ETO KC U20 rangadót veszített a női kézilabda NB I/B-ben. A több sérült játékosát nélkülöző zöld-fehérek a hajráig tartották a lépést ellenfelükkel, sőt, sokáig vezettek is, de végül fejet kellett hajtaniuk a rivális előtt.

Bohus Beáta csapata, a Győri ETO KC U20 kikapott Gárdonyban.

Fotó: utanpotlas.gyorietokc.hu

A szünetben még vezetett a Győri ETO KC U20

Gárdony-Pázmánd–Győri ETO KC U20 33–28 (15–19)

Gárdony, NB I/B-s női mérkőzés, 95 néző. V.: Barna, Kovács B.

ETO U20: Lukács – Balogh L. 3, Keceli-Mészáros 1, Rédecsi 2, Tőkés 3, KRISTON 6, ZÁKÁNYI 7. Cs.: Horváth Z. (kapus), Flaskár, Somogyi 2, Mészáros 1, Dori, Szalai-Nagy, Léránt, Takács M. 1, Kányai 2. Edző: Bohus Beáta.

Bohus Beáta: – Nem jó előjelekkel vártuk a találkozót, mivel az eddigi sérültjeink mellett Keceli-Mészáros Renáta is kisebb sérüléssel bajlódott, amit nem szerettünk volna kockáztatni, hogy rosszabb legyen. Egy fiatal csapatnak mindig nehéz egy ilyen idegenbeli rangadón helytállnia. Úgy gondoljuk, ötven percig ez jól sikerült. Ez köszönhető a jó védekezésünknek és az ehhez társuló jó kapusteljesítménynek. A támadójátékunk is jól működött, de a második félidő elején kimaradtak a helyzeteink, meggyűlt a bajunk a hétméteresek értékesítésével, az ellenfél pedig bedarált bennünket. Ennek ellenére megdicsértem a lányokat. Ilyen fiatal csapattal, ahol kilenc U18-as játékos is van, tudtuk tartani magunkat ötven percig a Gárdony otthonában. Megyünk tovább, edzünk, fejlődünk, aminek meg lesz az eredménye. (forrás: gyorietokc.hu)

VKCSK–Bicske 36–27 (19–13)

Ikrény, NB II-es női mérkőzés, 50 néző. V.: Gecsei, Lamberg-Liszkay.

VKCSK: Bankó – Giczi 1, Sándor P. 3, SZABÓ-FENESI 9, Rendi 1, Simon 1, PUSZTAI 9. Cs.: KÖRMENDI 2 (kapus), Plachy 4, LENGYEL A. 4, Kondor, Pelles 2. Edzők: Csomor Tibor, Kiss Lajos.

Kiss Lajos: – A jó védekezés és kapusteljesítmény segítségével szereztünk két pontot. Kár a második félidő első tíz percéért, illetve a rengeteg kihagyott helyzetért. Gratulálok a csapatnak!

Lipót Pékség–Sárvár 24–28 (11–16)

Lipót, NB II-es női mérkőzés, 30 néző. V.: Móri, Pavelek.

Lipót: Burnóczki R. – FARKAS N. 7, Szalai V., ROZS-LÁZÁR 2, Molnár A. 3, Nagy Sz., BURNÓCZKI N. Cs.: TAKÁCS (kapus), Dávida 3, Fábián 1, Molnár N. 1, Szalai Zs. 5, NOVITS 2. Edző: Farkas Benedek.