2 órája
Győrben nyomokban kézilabdázást is tartogatott a meccs
Újabb fordulót rendeztek a magyar kézilabda alacsonyabb osztályaiban. A női NB I/B-ben a Győri ETO KC U20 harmadik vereségét szenvedte el, a férfi NB II-ben az Agrofeed UNI Győr hazai meccsén csak nyomokban volt kézilabdázás, de így is nyertek Rosta Miklós tanítványai.
A Győri ETO KC U20 rangadót veszített a női kézilabda NB I/B-ben. A több sérült játékosát nélkülöző zöld-fehérek a hajráig tartották a lépést ellenfelükkel, sőt, sokáig vezettek is, de végül fejet kellett hajtaniuk a rivális előtt.
A szünetben még vezetett a Győri ETO KC U20
Gárdony-Pázmánd–Győri ETO KC U20 33–28 (15–19)
Gárdony, NB I/B-s női mérkőzés, 95 néző. V.: Barna, Kovács B.
ETO U20: Lukács – Balogh L. 3, Keceli-Mészáros 1, Rédecsi 2, Tőkés 3, KRISTON 6, ZÁKÁNYI 7. Cs.: Horváth Z. (kapus), Flaskár, Somogyi 2, Mészáros 1, Dori, Szalai-Nagy, Léránt, Takács M. 1, Kányai 2. Edző: Bohus Beáta.
Bohus Beáta: – Nem jó előjelekkel vártuk a találkozót, mivel az eddigi sérültjeink mellett Keceli-Mészáros Renáta is kisebb sérüléssel bajlódott, amit nem szerettünk volna kockáztatni, hogy rosszabb legyen. Egy fiatal csapatnak mindig nehéz egy ilyen idegenbeli rangadón helytállnia. Úgy gondoljuk, ötven percig ez jól sikerült. Ez köszönhető a jó védekezésünknek és az ehhez társuló jó kapusteljesítménynek. A támadójátékunk is jól működött, de a második félidő elején kimaradtak a helyzeteink, meggyűlt a bajunk a hétméteresek értékesítésével, az ellenfél pedig bedarált bennünket. Ennek ellenére megdicsértem a lányokat. Ilyen fiatal csapattal, ahol kilenc U18-as játékos is van, tudtuk tartani magunkat ötven percig a Gárdony otthonában. Megyünk tovább, edzünk, fejlődünk, aminek meg lesz az eredménye. (forrás: gyorietokc.hu)
VKCSK–Bicske 36–27 (19–13)
Ikrény, NB II-es női mérkőzés, 50 néző. V.: Gecsei, Lamberg-Liszkay.
VKCSK: Bankó – Giczi 1, Sándor P. 3, SZABÓ-FENESI 9, Rendi 1, Simon 1, PUSZTAI 9. Cs.: KÖRMENDI 2 (kapus), Plachy 4, LENGYEL A. 4, Kondor, Pelles 2. Edzők: Csomor Tibor, Kiss Lajos.
Kiss Lajos: – A jó védekezés és kapusteljesítmény segítségével szereztünk két pontot. Kár a második félidő első tíz percéért, illetve a rengeteg kihagyott helyzetért. Gratulálok a csapatnak!
Lipót Pékség–Sárvár 24–28 (11–16)
Lipót, NB II-es női mérkőzés, 30 néző. V.: Móri, Pavelek.
Lipót: Burnóczki R. – FARKAS N. 7, Szalai V., ROZS-LÁZÁR 2, Molnár A. 3, Nagy Sz., BURNÓCZKI N. Cs.: TAKÁCS (kapus), Dávida 3, Fábián 1, Molnár N. 1, Szalai Zs. 5, NOVITS 2. Edző: Farkas Benedek.
Farkas Benedek: – Saját magunkat vertük meg, míg hátul nagyon keményen és feszesen védekeztünk és a jó kapusteljesítmény is megvolt, addig elöl lassúak és pontatlanok voltunk az egész mérkőzésen.
Komárom–Agrofeed UNI Győr II 44–31 (21–15)
Komárom, NB II-es férfimérkőzés, 60 néző. V.: Tóbiás, Végh.
UNI Győr II: Pedersen – Falaky, Csanaki P. 2, Kadocsa 6, Pauer Á. 1, Tamás 4, Cseh 4. Cs.: Gyurkó (kapus), Kovács L. 2, Pauer G. 1, Juhász 3, Fábián 1, Kuslits 3, Németh M. 3, Kulacs 1. Edző: Rosta Miklós.
Rosta Miklós: – Komáromban a volt győri játékos a jelenlegiek ellen rutinból hozták a mérkőzést.
Agrofeed UNI Győr II–Haladás 38–25 (19–13)
Győr, NB II-es férfimérkőzés, 50 néző. V.: Sebestyén Á., Sebestyén B.
UNI Győr II: Pedersen – Falaky 3, Csanaki P. 1, Kadocsa 3, Pauer Á. 2, Tamás 3, Cseh 2, Cs.: Bálint (kapus), Kovács L., Muzslai 3, Fábián, Kuslits, Léber-Frank 4, Németh M. 5, Kulacs 4, Draskovics 8. Edző: Rosta Miklós.
Rosta Miklós: – A mérkőzés nyomokban tartalmazott kézilabdázást.