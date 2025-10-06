1 órája
ETO KC-vereség vezéráldozatokkal, már három komoly sérültje van a csapatnak
Kikapott hazai pályán a győri női kézilabdacsapat az NB I/B-ben. Ennél is fájóbb, hogy a Győri ETO KC U20-ban újabb két játékos szenvedett súlyosnak tűnő sérülést
Hazai pályán folytatta szereplését a női kézilabda NB I/B-ben a Győri ETO KC U20, mely a Hajdúnánással szemben maradt alul. Ennél is fájóbb azonban, hogy két játékosa is súlyosnak tűnő sérülést szenvedett el.
Győri ETO KC: már három kulcsember dőlt ki
Győri ETO KC U20–Hajdúnánás 20–22 (8–9)
Győr, NB I/B-s női mérkőzés, 80 néző. V.: Haskó, Natkai.
ETO U20: LUKÁCS – VARGA D. 4, Keceli-Mészáros 5, Rédecsi 2, VÁRI 3, Kriston 3, Zákányi. Cs.: Horváth Z. (kapus), Tőkés, Flaskár, Balogh 2, Granát, Somogyi 1, Mészáros, Szebeni, Léránt. Edző: Bohus Beáta.
Pár hete Bödő Panna sérült meg, kiugrott a válla, emiatt műteni kell, ami várhatóan decemberben lesz. Ezen a meccsen további két játékos esett ki – jó eséllyel hosszabb időre –, Varga Dalma és Vári Arina is térdsérülést szenvedett, az MRI-vizsgálaton dől el, mennyire súlyos a sérülésük.
Bohus Beáta: – Tudtuk, hogy nehéz mérkőzés lesz, fizikálisan erősebb az ellenfél, már csak a korukból adódóan is. Sajnos kihagytuk a helyzeteinket, tizennyolc elrontott ziccerrel nem lehet nyerni. Pozitívum azonban, hogy legalább megteremtettük ezeket a lehetőségeket, illetve az is optimizmusra ad okot, hogy vissza tudtunk kapaszkodni, volt esély a döntetlenre is, de a végén a két sérülés miatt kicsit megzuhantak a lányok. Dalmának és Arinának mielőbbi jobbulást kívánunk.
Vasas U21–Lipót Pékség 40–26 (23–11)
Budapest, NB II-es női mérkőzés, 30 néző. V.: Kóta, Kun.
Lipót: Burnóczki R. – Farkas N. 2, Szalai V. 2, Szalai Zs. 2, MOLNÁR A. 9, Fehér 6, Burnóczki N. Cs.: PŐCZE-EISENBERGER (kapus), Nagy Sz., Fábián 4, Novits 1. Edző: Farkas Benedek.
Farkas Benedek: – Nagyon sok hibával játszottunk egész mérkőzésen, és egy-két játékos hozzáállása elfogadhatatlan volt.
Red Velvet–VKCSK 33–30 (16–14)
Budapest, NB II-es női mérkőzés, 50 néző. V.: Erdélyi, Lipcsei.
VKCSK: Bankó – Giczi 3, SÁNDOR P. 9, Szabó-Fenesi 4, LENGYEL A. 4, Simon, PUSZTAI 7. Cs.: Körmendi (kapus), Plachy 1, Kondor 1, Rendi 1. Edzők: Csomor Tibor, Kiss Lajos.
Kiss Lajos: – Sajnos nem tudtuk a jobbik arcunkat mutatni. Az eddig bennünket jellemző akarat, harciasság otthon maradt. A legnagyobb sportáruház nem ad el annyi labdát karácsonykor, mint amennyit nekünk most sikerült. Így aztán nem érdemeltünk pontot a teljesítményünkre.