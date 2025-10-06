ETO KC-vereség vezéráldozatokkal, már három komoly sérültje van a csapatnak

Bohus Beáta: – Tudtuk, hogy nehéz mérkőzés lesz, fizikálisan erősebb az ellenfél, már csak a korukból adódóan is. Sajnos kihagytuk a helyzeteinket, tizennyolc elrontott ziccerrel nem lehet nyerni. Pozitívum azonban, hogy legalább megteremtettük ezeket a lehetőségeket, illetve az is optimizmusra ad okot, hogy vissza tudtunk kapaszkodni, volt esély a döntetlenre is, de a végén a két sérülés miatt kicsit megzuhantak a lányok. Dalmának és Arinának mielőbbi jobbulást kívánunk.

Vasas U21–Lipót Pékség 40–26 (23–11)

Budapest, NB II-es női mérkőzés, 30 néző. V.: Kóta, Kun.

Lipót: Burnóczki R. – Farkas N. 2, Szalai V. 2, Szalai Zs. 2, MOLNÁR A. 9, Fehér 6, Burnóczki N. Cs.: PŐCZE-EISENBERGER (kapus), Nagy Sz., Fábián 4, Novits 1. Edző: Farkas Benedek.

Farkas Benedek: – Nagyon sok hibával játszottunk egész mérkőzésen, és egy-két játékos hozzáállása elfogadhatatlan volt.

Red Velvet–VKCSK 33–30 (16–14)

Budapest, NB II-es női mérkőzés, 50 néző. V.: Erdélyi, Lipcsei.

VKCSK: Bankó – Giczi 3, SÁNDOR P. 9, Szabó-Fenesi 4, LENGYEL A. 4, Simon, PUSZTAI 7. Cs.: Körmendi (kapus), Plachy 1, Kondor 1, Rendi 1. Edzők: Csomor Tibor, Kiss Lajos.

Kiss Lajos: – Sajnos nem tudtuk a jobbik arcunkat mutatni. Az eddig bennünket jellemző akarat, harciasság otthon maradt. A legnagyobb sportáruház nem ad el annyi labdát karácsonykor, mint amennyit nekünk most sikerült. Így aztán nem érdemeltünk pontot a teljesítményünkre.