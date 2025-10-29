október 29., szerda

Sportlövészet

9 perce

Győri éremeső Ajkán

Címkék#országos bajnokság#Győri Lövészklub#sportlövészet

Ajkán, a nemrég átadott vadonatúj lőtéren rendezték meg az országos sportlövő bajnokságot, ahol remekül szerepeltek a Győri Lövészklub versenyzői. A győriek egyéniben öt, csapatban 4 érmet, összesen három bajnoki címet szereztek.

Egyéniben Czakó Ernő (kis kaliber puska, fém irányzék) országos bajnok lett, Tóth László ugyanebben a számban, Czakó Ernő (nagy kaliber puska, fém irányzék és kis kaliber puska, optikai irányzék) ezüstéremnek örülhetett. Utóbbi, optikai irányzékú kis kaliberű puska számban bronzérmes is lett.
Csapatban a Csiba Zoltán, Czakó Ernő, Reider Tamás összeállítású hármas fém irányzékú nagy kaliber puska számban, valamint a Tóth László, Czakó Ernő, Reider Tamás trió, optikai irányzékú, nagy kaliber puska számban lett aranyérmes. A Csiba Zoltán, Tóth László, Czakó Ernő felállásban szereplő csapat, a kis kaliber puska szám optikai és fém irányzékú számában is harmadik lett. 

A győri csapat, balról: Tóth László, Csiba Zoltán, Czakó Ernő, Reider Tamás és Stipsits József.

 

 

