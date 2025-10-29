Győri éremeső Ajkán

Egyéniben Czakó Ernő (kis kaliber puska, fém irányzék) országos bajnok lett, Tóth László ugyanebben a számban, Czakó Ernő (nagy kaliber puska, fém irányzék és kis kaliber puska, optikai irányzék) ezüstéremnek örülhetett. Utóbbi, optikai irányzékú kis kaliberű puska számban bronzérmes is lett.

Csapatban a Csiba Zoltán, Czakó Ernő, Reider Tamás összeállítású hármas fém irányzékú nagy kaliber puska számban, valamint a Tóth László, Czakó Ernő, Reider Tamás trió, optikai irányzékú, nagy kaliber puska számban lett aranyérmes. A Csiba Zoltán, Tóth László, Czakó Ernő felállásban szereplő csapat, a kis kaliber puska szám optikai és fém irányzékú számában is harmadik lett.

A győri csapat, balról: Tóth László, Csiba Zoltán, Czakó Ernő, Reider Tamás és Stipsits József.