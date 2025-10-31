október 31., péntek

Múzeum gazda nélkül

1 órája

Egy győri kiállítás képtelenségei

Papp Győző
Egy győri kiállítás képtelenségei

A nyolcvanas évek elején dr. Keresztényi József lövői származású olimpiatörténész kérésére magam is több alkalommal írtam a nagyszerű ötletről: minden nagyvárosban hozzanak létre sportmúzeumot, amelynek része lehetne egy témájában hozzá illő fotótár és könyvtár is. Némi iróniával azt írhatnánk, az ötletet a győri városatyáknak évtizedekkel később sikerült megvalósítani, csak nem úgy, amiről az szólt. 

győri
A Palotai Károly életéről szóló győri kiállítás egy részlete. Fotó: KRCS

Itt a könyvtárhoz csatoltak egy gyűjteményt, ami funkcióját tekintve nem illik oda. Az adyvárosi panelrengetegben található városi könyvtár egyik eldugott helyiségében hozta létre a város az állandó olimpiatörténeti kiállítást. Az elhelyezése méltatlan, a helyismerettel nem rendelkező győrieken kívül valószínű, senki nem talál oda, noha előzetes bejelentkezés után látogatható. 
Amikor a napokban a környezetében megnyílt a Palotai Károly életét bemutató tárlat, a meghívott vendégek közül sokan rácsodálkoztak a kiállítás létezésére, és érdeklődve nézegették a tárlókban elhelyezett relikviákat. Maga a „múzeum” bár egy teremből áll, az anyaga így is impozáns. Helyszűke miatt azonban nyilván erősen korlátozott, amit be lehet mutatni. A megnyitása óta már három nyári olimpiát rendeztek meg, ezek anyaga hiányzik a vitrinekből, mert az egész kiállításnak nincs valódi gazdája. A könyvtár profiljába nem illik bele, talán máséba sem, különben a kiállított anyag nem kullogna sok évvel elmaradva az események mögött. 

Egy lokálpatrióta győri 

közösség a szívén viseli a kiállítás létét, és abban reménykedik, a közeljövőben Győr belvárosában méltó helyre költözhet. 
 

